Сборная Украины назвала состав на командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Ярослава Магучіх
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Сборная Украины по легкой атлетике назвала состав на командный чемпионат Европы-2025 в Мадриде, Испания.
Об этом сообщает ФЛАУ.
Украину представят 43 спортсмена, которые будут представлены в 19 видах программы континентального первенства.
Состав сборной Украины на командный чемпионат Европы-2025
- Бег на 100 метров: Диана Гончаренко – женщины, Александр Соколов – мужчины
- Бег на 200 метров: Татьяна Кайсен – женщины, Дмитрий Янчик – мужчины
- Бег на 400 метров: Алина Ярошина – женщины, Александр Погорелко – мужчины
- Бег на 800 метров: Юлия Гавриляк – женщины, Владислав Финчук – мужчины
- Бег на 1500 метров: Наталья Кроль – женщины, Вадим Лонский – мужчины
- Бег на 5000 метров: Мария Мазуренко – женщины, Андрей Атаманюк – мужчины
- Бег на 100/110 м с/б: Ирина Будзинская – женщины, Дмитрий Багинский – мужчины
- Бег на 400 м с/б: Татьяна Мельник – женщины, Ростислав Голубович – мужчины
- Бег на 3000 м з/п: Виктория Дуткевич – женщины, Роман Ростикус – мужчины
- Прыжки в высоту: Ярослава Магучих – женщины, Олег Дорощук – мужчины
- Прыжки с шестом: Марина Килипко – женщины, Александр Онуфриев – мужчины
- Прыжки в длину: Алина Листунова – женщины, Даниил Дубина – мужчины
- Тройной прыжок: Виктория Барановская – женщины, Владислав Шепелев – мужчины
- Толкание ядра: Ольга Голодная – женщины, Артем Левченко – мужчины
- Метание диска: Наталья Семенова – женщины, Михаил Брудин – мужчины
- Метание молота: Ирина Климец – женщины, Михаил Кохан – мужчины
- Метание копья: Виктория Банира – женщины, Артур Фельфнер – мужчины
- Эстафета 4х100 метров: Диана Гончаренко, Татьяна Кайсен, Анна Карандукова, Даниила Хаван, Анисия Лочман – женщины; Александр Соколов, Дмитрий Янчик, Илья Попов, Александр Сосновенко, Александр Комиссаренко – мужчины
- Эстафета 4х400 метров: Марьяна Шостак, Алина Ярошина, Татьяна Мельник, Александр Погорелко, Никита Барабанов, Даниил Даниленко – микст
Отметим, что предыдущий чемпионат Европы состоялся в 2023 году в рамках Европейских игр. Тогда украинские легкоатлеты завоевали шесть медалей (три золота), заняв пятое место в медальном зачете.
Евро-2025 будет проходить с 27 по 29 июня.