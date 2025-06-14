Сборная Украины назвала состав на командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Сборная Украины по легкой атлетике назвала состав на командный чемпионат Европы-2025 в Мадриде, Испания.

Об этом сообщает ФЛАУ.

Украину представят 43 спортсмена, которые будут представлены в 19 видах программы континентального первенства.

Состав сборной Украины на командный чемпионат Европы-2025

Бег на 100 метров: Диана Гончаренко – женщины, Александр Соколов – мужчины

Бег на 200 метров: Татьяна Кайсен – женщины, Дмитрий Янчик – мужчины

Бег на 400 метров: Алина Ярошина – женщины, Александр Погорелко – мужчины

Бег на 800 метров: Юлия Гавриляк – женщины, Владислав Финчук – мужчины

Бег на 1500 метров: Наталья Кроль – женщины, Вадим Лонский – мужчины

Бег на 5000 метров: Мария Мазуренко – женщины, Андрей Атаманюк – мужчины

Бег на 100/110 м с/б: Ирина Будзинская – женщины, Дмитрий Багинский – мужчины

Бег на 400 м с/б: Татьяна Мельник – женщины, Ростислав Голубович – мужчины

Бег на 3000 м з/п: Виктория Дуткевич – женщины, Роман Ростикус – мужчины

Прыжки в высоту: Ярослава Магучих – женщины, Олег Дорощук – мужчины

Прыжки с шестом: Марина Килипко – женщины, Александр Онуфриев – мужчины

Прыжки в длину: Алина Листунова – женщины, Даниил Дубина – мужчины

Тройной прыжок: Виктория Барановская – женщины, Владислав Шепелев – мужчины

Толкание ядра: Ольга Голодная – женщины, Артем Левченко – мужчины

Метание диска: Наталья Семенова – женщины, Михаил Брудин – мужчины

Метание молота: Ирина Климец – женщины, Михаил Кохан – мужчины

Метание копья: Виктория Банира – женщины, Артур Фельфнер – мужчины

Эстафета 4х100 метров: Диана Гончаренко, Татьяна Кайсен, Анна Карандукова, Даниила Хаван, Анисия Лочман – женщины; Александр Соколов, Дмитрий Янчик, Илья Попов, Александр Сосновенко, Александр Комиссаренко – мужчины

Эстафета 4х400 метров: Марьяна Шостак, Алина Ярошина, Татьяна Мельник, Александр Погорелко, Никита Барабанов, Даниил Даниленко – микст

Отметим, что предыдущий чемпионат Европы состоялся в 2023 году в рамках Европейских игр. Тогда украинские легкоатлеты завоевали шесть медалей (три золота), заняв пятое место в медальном зачете.

Евро-2025 будет проходить с 27 по 29 июня.