Магучих — как актриса. Кайфует, когда в её театр приходит много зрителей

Нынешний сезон стал самым успешным в карьере Ярославы Магучих. В июле на этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту (210 см). Предыдущее достижение (209 см) болгарки Стефки Костадиновой продержалось 37 лет (!). На Олимпиаде в Париже-2024 уроженка Днепра выиграла золотую медаль, а на прошлой неделе уверенно победила еще на одном этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Корреспондент Чемпиона пообщался с тренером Ярославы Сергеем Степановым, который рассказал, как они вместе шли к таким результатам, почему сознательно не форсировали подготовку к рекорду и кем он видит Магучих через 5 лет.

Как игра с ручкой стала предвестником легендарного прыжка

Уже много лет с Ярославой Магучих работает тренерский дуэт в составе Татьяны и Сергея Степановых, также являющихся супружеской парой. Сергей в свое время окончил в Днепре технический вуз, что дает ему определенные преимущества в тренерской работе.

"Высшее техническое образование дало мне возможность смотреть на прыжок с технической точки зрения и применять эти знания в спорте, — признается Сергей. — В голове могу представить направление всех сил, действующих на спортсмена. И как их превратить в движение, которое нам нужно. Возьмем легендарный прыжок Фосбери-флоп — его изобретатель Дик Флосбери был не только олимпийским чемпионом, но и инженером. Знаете, какая одна из версий, как он придумал свой прыжок?

Однажды, готовясь к экзамену, он играл с ручкой. Бросил её в стол. И заметил закономерность: если ручка под определенным углом попадает на стол, она отскакивает и перелетает с разной силой. Своим техническим складом ума он понял: если разбежаться, наклониться в сторону, центробежная сила помогает выпрыгнуть выше, если ты находишься спиной к планке. И теоретически при тех же раскладах это дает возможность прыгнуть на 10 сантиметров выше, чем раньше традиционным опрокидывающим способом".

Знание законов физики помогает тренерскому дуэту Степановых находить правильные решения по улучшению результатов Ярославы.

"Для того чтобы прыгать выше, нам нужно увеличить скорость разбега, — объясняет Сергей. — То есть увеличить количество беговых шагов и радиус дуги. Тем более, что физически Ярослава уже была готова к этим нововведениям. На большей скорости она технически идеально "входит в дугу". Для реализации этой задачи должны быть готовы мышцы ног и кора. Поэтому мы стали больше заниматься физически с весами. Признаться честно, у нас часто перегружают атлетов работой со штангой.

Есть устоявшаяся мысль, мол, чем больше атлет присядет, тем быстрее пробежит. На самом деле тенденция кардинально обратная: чем быстрее ты бежишь, тем с большим весом сможешь присесть. Если мы посмотрим на спринтеров прошлого, они много штангой не занимались. И при этом были сильные мышцы. Нужно четко понимать, что штанга — это один из инструментов, но не единственный. Посредством штанги можно хорошо форсировать свою форму. Но и травму с ней очень просто заработать. Учитывая все наши наработки и знания, мы планируем работу Ярославы.

Ярослава Магучих с тренерами

Что Магучих должна сделать утром

Последние два года дуэт Степановых постепенно увеличивал нагрузку для Магучих.

"Сначала мы разучивали технику, — рассказывает тренер. — Движение должно быть техническим, выполненным в правильных углах. Сначала работаем с малыми весами. Когда техника хорошо усваивается, прибавляем вес. При этом штанга всегда на втором плане. На первом движение, которое делает Ярослава во время разбега и прыжка. И, безусловно, самая классная тренировка — это соревнование".

В результате работы Магучих добавили скорость и погрузку. Она увеличила разбег и радиус. И параллельно стала больше уделять внимание своему здоровью как в физическом, так и в нравственном аспекте.

"Практически все вещества, помогающие в спорте, запрещены", — признается Степанов. — Наша задача сделать так, чтобы Ярослава была здоровой, получала адекватные нагрузки и хорошо восстанавливалась физически и ментально. Это требует постоянной тщательной работы. Мы регулярно сдаем её кровь на анализы. Если есть какие-то дефициты, стараемся их восполнить. Здоровый человек может свернуть горы. Главное, чтобы не было перекосов. Спортивное питание — это хорошо, но витамины и минералы тоже очень важны. Нужна сбалансированная диета. Следим за этим".

Утром, когда Ярослава просыпается, она обязательно должна измерить пульс.

"Если в течение недели-двух пульс повышен, мы понимаем, что где-то его перегрузили и немного снижаем нагрузку. — продолжает разговор тренер. — Также проходит ментальная подготовка. На Олимпиаде в Париже было видно, что в начале не все у Ярославы получалось. Но она реагировала нормально. Не терялась. И еще один немаловажный фактор. Магучих — как актриса. Ей нравится выступать, когда на стадионе много людей. Когда они приходят посмотреть на неё. Как в театре на любимого актера. Она кайфует от этого".

Ярослава Магучих Getty Images

Степанов вместе с женой анализировали статистику прыжков Ярославы.

"Свой лучший результат она обычно демонстрирует на четвертом или пятом прыжке, — констатирует Сергей. — Понимаем, что нам нужно прийти к 2 метрам в две-три попытки — чтобы четвертая и пятая стали рекордными. И мы не практикуем много прыжков — ведь она и так часто прыгает. А надо беречь силы, ведь каждый человек имеет свой определенный ресурс. Не каждый день человек может показывать высокие результаты".

Сейчас же Сергей и Татьяна Степановы делают все, чтобы активная спортивная карьера Магучих продолжалась как можно дольше.

"Через 5 лет вижу Ярославу успешной спортсменкой, — прогнозирует тренер. — Многократной рекордсменкой мира. Уже сейчас мы делаем все для того, чтобы она дольше оставалась в спорте. Мы никогда не форсировали события. Когда у нее только первые прыжки стали классно выходить, нам говорили, мол , поднимайте планку, оформите рекорд. Мы к этому шли постепенно. Для этого должны сложиться все пазлы. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже мы не думали о рекорде, ведь впереди Олимпийские игры — очень важный старт. Но Ярослава почувствовала драйв и все получилось.

Максим Розенко, Чемпион

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