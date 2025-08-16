Дорощук стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии

Украинский легкоатлет Олег Дорощук стал третьим в секторе для прыжков в высоте на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

Соревнования проходили в городе Хожув. На старт во второй раз в сезоне Бриллиантовой лиги вышел Олег Дорощук.

К слову, украинец финишировал на втором месте на этапе в Риме. С позиции попадания в финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту эти соревнования были сверхважными для нашего легкоатлета.

Уже на старте соревнований один из главных претендентов на победу итальянец Джанмарко Тамбери не взял высоту 2.18 м и выбыл из борьбы за награды.

У Дорощука начались проблемы на высоте 2.22 м. Украинец ошибся во время первой попытки, но, к счастью во время второго прыжка украинского легкоатлета планка не упала.

Интересно, что следующая высота далась украинцу легче. В общем, 2.25 с первой попытки, кроме Дорощука, взяли еще два спортсмена - австралиец Керр и американец Гаррисон.

На следующей отметке 2.28 Дорощук сбил планку во времяпервой и второй попытки. Украинец взял высоту с третьего прыжка. Гамиш Керр - единственный, кто был безошибочным на этой высоте.

На высоте 2.30 соревновались только три спортсмена - Кер, Гаррисон и Дорощук, которые и разыграли медали этого этапа. Украинец и американец отметку не взяли, а Гамиш Керр - удачно выполнил третью попытку.

В конце концов, первое место у Керра, серебро - у американца Гаррисона, а третье место получил Олег Дорощук.

Новость дополняется...