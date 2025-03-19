Радовались даже соперники: 15-летний новозеландец побил рекорд Ингебригтсена

15-летний новозеландец Сэм Рут стал самым молодым человеком, который пробежал милю (1 600 метров) менее чем за четыре минуты. Ему удалось финишировать с результатом 3 минуты 58,35 секунды

Об этом сообщает Athletics New Zealand.

Предыдущим рекордсменом был Якоб Ингебригтсен. В 2017 году норвежец преодолел дистанцию за 3:58,07 мин, но ему на тот момент было 16 лет и 250 дней. Рут свое 16-летие отпразднует в апреле.

В 2023 году австралиец Кэмерон Майерс пробежал одну милю за 3:55,44 мин. Тогда ему также было 16 лет, но он был немного старше, чем тогда, когда Ингебригтсен преодолел отметку четырех минут.

Напомним, на соревнованиях золотой серии Мирового легкоатлетического тура в помещении, состоявшихся во французском городе Льевен, Якоб стал мировым рекордсменом, пробежав одну милю за 3:45.14 мин. Он более чем на секунду опередил время Яреда Нугусе (3:46.63 мин).

Отметим, что Ингебригтсен является Олимпийским чемпионом Токио-2020 на дистанции 1500 метров, однако на Олимпиаде в Париже он сумел финишировать лишь четвертым.

Кроме того, 24-летний легкоатлет является многократным чемпионом Европы и чемпионом мира в беге на 5000 метров.

Напомним, что следующий чемпионат мира по легкой атлетике в помещении будет проходить с 21 по 23 марта в китайском городе Нанкин.