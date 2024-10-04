Магучих: Думаю, до 2,15 можно прыгать – есть такие силы

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила о желании прыгнуть на высоту 2.15 метра.

Ее слова передает Sport.ua.

"Желание побить олимпийский рекорд и вписать там украинское имя есть. Скажу так, если в 2021-м были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м – первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос- Анджелес.

Сейчас уже готова и сама хочу превосходить 2:10, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз и все. Да мне хочется повыше. Думаю, в 2.15 можно прыгать – есть такие силы", – сказала Магучих.