Магучих: Думаю, до 2,15 можно прыгать – есть такие силы
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила о желании прыгнуть на высоту 2.15 метра.
Ее слова передает Sport.ua.
"Желание побить олимпийский рекорд и вписать там украинское имя есть. Скажу так, если в 2021-м были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м – первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос- Анджелес.
Сейчас уже готова и сама хочу превосходить 2:10, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз и все. Да мне хочется повыше. Думаю, в 2.15 можно прыгать – есть такие силы", – сказала Магучих.
Отметим, что мировой рекорд принадлежит самой украинцы – 2.10 метра, его она установила на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Олимпийский рекорд на Играх-2004 в Афинах принадлежит российской легкоатлетке Елене Слесаренко – 2.06 метра.
На Олимпиаде-2024 в Париже Магучих взяла высоту 2 метра и стала олимпийской чемпионкой.