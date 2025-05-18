Магучих выиграла золотой этап Континентального тура в Японии

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на золотом этапе Континентального тура в Токио.

Результат украинки – 1,98. Второе место со скромными 1,85 досталось представительнице Чехии Махаэле Груби, третью строчку заняла Татьяна Гусин (1,8).

Из-за низкого уровня участниц, Магучих для победы хватило стартовой заявленной высоты 1,91, которую она взяла с первой попытки. Далее украинка взяла с первой попытки 1,96 и попыталась покорить 2,0 – безрезультатно.

Ярослава Магучих – 1,96; Михаэла Груба – 1,85; Татьяна Гусин – 1,8; Нагиса Такахаси – 1,8; Элизабет Пигела – 1,8; Кайде Ито – 1,75.

Таким образом, Магучих выиграла четвертые соревнования подряд после старта летнего сезона. Ранее 23-летняя днепрянка триумфовала на этапах Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае, а также на коммерческом турнире в Дохе.

Напомним, Магучих является рекордсменкой мира в прыжках в высоту. Летом 2024-го на этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка прыгнула на 2 метра и 10 сантиметров. Предыдущее достижение болгарки Стефки Костадиновой (2,09) держалось 37 лет.