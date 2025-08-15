Магучих побила рекорд Левченко и выиграла этап Бриллиантовой лиги в Польше

Сегодня, 15 августа, украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Екатерина Табашник приняли участие в девятом этапе сезона Бриллиантовой лиги-2025 в польской Силезии.

Вместе с ними должна была выступить Юлия Левченко, однако новоиспеченная чемпионка Украины пропустила этот этап.

После первого отрезка соревнований обе украинки по разным причинам остались в секторе прыжков в высоту: Табашник взяла 1,88 м, в то время как Магучих лишь готовилась к старту, присоединившись к землячке на отметке 1,91 м.

Именно эта высота стала последней для Екатерины, которая не смогла ее преодолеть. К тому же, по количеству попыток 31-летняя украинка уступила двум соперницам.

Далее прошли только три участницы: Магучих, Никола Олислагерс и Имке Оннен. Первой из борьбы за золото выбыла немка – в отличие от своих оппоненток, которые с первой попытки прыгнули на 1,94 м, она не смогла взять эту высоту.

Так что за победу спорили две главные прыгуньи в мире. Сначала они с первой попытки прыгнули на 1,97 м, после чего у австралийки появились проблемы с тем, чтобы преодолеть барьер в 2,00 м.

Параллельно с этим Ярослава взяла данную высоту со второй попытки и в итоге выиграла золотую медаль – Магучих впервые за последние три месяца победила Олислагерс.

Бриллиантовая лига-2025. Силезия (Польша). Прыжки в высоту. Женщины

Ярослава Магучих (Украина) – 2,00 м; Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97 м; Имке Оннен (Германия) – 1,91 м;

...

6. Екатерина Табашник (Украина) – 1,88 м.

Стоит отметить, что с результатом 2,00 м Ярослава Магучих побила рекорд соревнований в Силезии. Интересно, что предыдущий рекорд 1,98 м принадлежал другой украинке, а именно Юлии Левченко, которая установила его в июле 2023 года.

Для Магучих это первая победа на соревнованиях Бриллиантовой лиги с мая. Тогда олимпийская чемпионка выиграла этап в Шанхае. После этого также было золото коммерческого турнира в Дохе.