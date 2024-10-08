Магучих рассказала, на скольких ОИ еще хочет выступить

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих назвала свои стратегические цели.

23-летняя украинская легкоатлетка рассказала в интервью информационной медиаплатформе "Мы – Украина".

Конечно, прыгать еще выше, бороться за еще больше золотых наград. Очень хочется быть двукратной олимпийской чемпионкой. Конечно, еще не побит олимпийский рекорд – 2,06 м. Очень хочется побить, к этому идем. Начнется следующий этап подготовки к Лос-Анджелесу, и ставлю своей целью побить этот олимпийский рекорд.

До какого возраста в вашем виде спорта обычно соревнуются женщины? Все индивидуально, но прыгают где-то до 35. И вот у меня в планах еще две Олимпиады. То есть Австралия в 2032-м и все. Мне будет 31, и как раз еще можно прыгать, – сказала Магучих.

Отметим, что мировой рекорд принадлежит самой украинке – 2.10 метра, его она установила на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Олимпийский рекорд на Играх-2004 в Афинах принадлежит российской легкоатлетке Елене Слесаренко – 2.06 метра.

На Олимпиаде-2024 в Париже Магучих взяла высоту 2 метра и стала олимпийской чемпионкой .