Магучих: Наконец-то я вписала Украину в историю мировой атлетики

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала установление мирового рекорда в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Днепрянка поделилась эмоциями во флешкоментарии после соревнований.

"Когда только начала соревнование, чувствовала, что могу прыгнуть 2.07 м и, возможно, даже 2.10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики", — сказала Магучих.

Напомним, что украинка с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м, 1987 год).

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