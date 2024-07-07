Магучих: Наконец-то я вписала Украину в историю мировой атлетики
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала установление мирового рекорда в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
Днепрянка поделилась эмоциями во флешкоментарии после соревнований.
"Когда только начала соревнование, чувствовала, что могу прыгнуть 2.07 м и, возможно, даже 2.10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики", — сказала Магучих.
Напомним, что украинка с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м, 1987 год).
Топ-5 результатов в истории женских прыжков в высоту
- Ярослава Магучих (2024 год) - 2.10 м
- Стефка Костадинова (1987 год) - 2.09 м
- Стефка Костадинова (1986 год) - 2.08 м
- Кайса Берквист (2006 год) - 2:08 м
- Бланка Влашич (2009 год) - 2:08 м