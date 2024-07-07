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Чемпион Легкая атлетика

Магучих: Наконец-то я вписала Украину в историю мировой атлетики

Владислав Уткін — 7 июля, 19:10
Магучих: Наконец-то я вписала Украину в историю мировой атлетики

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала установление мирового рекорда в женских прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Днепрянка поделилась эмоциями во флешкоментарии после соревнований.

"Когда только начала соревнование, чувствовала, что могу прыгнуть 2.07 м и, возможно, даже 2.10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики", — сказала Магучих.

Напомним, что украинка с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра, побив рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м, 1987 год).

Топ-5 результатов в истории женских прыжков в высоту

  1. Ярослава Магучих (2024 год) - 2.10 м
  2. Стефка Костадинова (1987 год) - 2.09 м
  3. Стефка Костадинова (1986 год) - 2.08 м
  4. Кайса Берквист (2006 год) - 2:08 м
  5. Бланка Влашич (2009 год) - 2:08 м
Ярослава Магучіх Формула 1

Ярослава Магучіх

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