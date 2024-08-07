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Где, если не в Париже? Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега

Руслан Травкін — 7 августа, 18:11
Где, если не в Париже? Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему парню сразу после забега на 3000 м на Олимпийских играх-2024.

Об этом сообщает lequipe.fr.

Она с бойфрендом в отношениях находится 9 лет. Между ними было условие: если спотсменка выбежит с девяти минут, то сделает предложение парню.

Ей результат: 8,58. Это позволило занять четвертое место в забеге.

Остановка в шаге от бронзовой медали не огорчила Алис. Фино подбежала к своей второй половинке, стала на колено и сделала предложение. Мужчина ответил согласием.

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