На 2 минуты быстрее. На Чикагском марафоне установлен невероятный мировой рекорд

Кенийская бегунья Рут Чепнгетич побила мировой рекорд на Чикагском марафоне, пробежав дистанцию за 2:09:56, что на две минуты быстрее предыдущего рекорда.

Об этом сообщает Международная федерация лёгкой атлетики.

Чепнгетич оформила свою третью победу на этом марафоне и улучшила свой личный рекорд более чем на четыре минуты. Интересно, что в мужской гонке всего девять спортсменов пробежали быстрее.

"Я чувствую себя прекрасно. Я очень горжусь собой. Это моя мечта. Я много боролась, думала о мировом рекорде. Мировой рекорд вернулся в Кению, и я посвящаю этот мировой рекорд Келвину Киптуму".

У мужчин победил кенийский бегун Джон Корир (2:02:43) со вторым самым быстрым временем в истории марафона в Чикаго после мирового рекорда 2:00:35, установленного в прошлом году покойным Келвином Киптумом.

Сообщается, что Чепнгетич и Корир оторвались от соперников с самого начала, а затем удерживали свои позиции на протяжении всей гонки и финишировали первыми.