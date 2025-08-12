Снова покорил новую высоту: Дюплантис в тринадцатый раз обновил мировой рекорд

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис уже в тринадцатый раз в своей карьере установил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Сегодня, 12 августа, 25-летний швед в очередной раз вписал свое имя в историю спорта во время этапа Золотой серии Континентального тура в Венгрии. Со второй попытки Дюплантису покорилась планка в 6,29 м, что стало новым мировым рекордом.

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER.



CLEARS 6.29 METERS.



BRILLIANT.pic.twitter.com/t0gdmRO1yP — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 12, 2025

Стоит отметить, что Мондо уже в третий раз в 2025 году обновил рекорд. До этого 28 февраля он прыгнул на 6,27 м в Клермон-Ферране, а 15 июня в Стокгольме спортсмен взял высоту 6,28 м.

На счету Армана Дюплантиса уже тринадцать мировых рекордов, которые он начал устанавливать в 2020 году. Каждый раз он превосходит свое достижение на 1 см.

Напомним, что за каждый новый мировой рекорд Арман Дюплантис получает по 100 тысяч долларов.

Ранее Дюплантис поговорил о 12-летнем украинце, который побил один из его рекордов.