Первый старт после Олимпиады: Бех-Романчук заявилась на этап Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заявлена в тройном прыжке на этап Бриллиантовой лиги, который состоится в Дохе, Катар.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Для украинки это будет первый старт в новом сезоне и первые соревнования со времени Олимпиады-2024 в Париже, где заняла 11 место. Украинка после Игр брала паузу в карьере и только недавно возобновила тренировки.

Этап в Дохе состоится в пятницу, 16 мая. Соревнования в тройном прыжке начнутся в 18:23. В секторе будут соревноваться 10 прыгуний. Первые три попытки выполнят все 10, в следующие раунды пройдут восемь лучших. После пятого прыжка в секторе останется только тройка лучших спортсменок, которые определят победителя.

В прошлом сезоне украинка провела один старт в рамках Бриллиантовой лиги, где стала третьей в Монако.

Напомним, Марина Бех-Романчук возглавила Федерацию легкой атлетики Хмельницкой области.