Фельфнер пробился в суперфинал Бриллиантовой лиги-2024

Легкоатлет из Украины Артур Фельфнер получил дополнительную квоту на участие в финальных стартах самого престижного легкоатлетического турнира Бриллиантовой лиги.

Соответствующая информация указана на сайте организации.

20-летний метатель копья завершил сезон на 7 месте, но организаторы решили расширить заявку до восьми участников. Другим счастливцем стал бельгиец Тимоти Гарман.

Теперь он сможет поучаствовать в этапе, который запланирован в Брюсселе 13-14 сентября.

На финальном этапе Украину будут представлять прыгуны в высоту: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Олег Дорощук.