Джерело - Чемпіон.

88' Тюрам впав у штрафному майданчику, але арбітр дає жовту картку за симуляцію.

87' Отаменді збив суперника в центрі поля. Штрафний для французів.

86' Контролюють французи м'яч і чекають на помилку від суперника.

84' Рабйо намагався на Мбаппе виконати закидання, але влучив у гравця збірної Аргентини.

82' Франція перевертає хід гри за кілька хвилин!

81' ГОООООООООООООООООООООООООЛ! МБАППЕ ЗРІВНЮЄ РАХУНОК! Тюрам та Мбаппе обігралися і Кіліан поклав м'яч у дальній кут воріт.

80' ГОООООООЛ! Мартінес вгадав напрямок удару, але трохи не дотягнувся до м'яча.

79' Пенальті у ворота збірної Аргентини! Отаменді збив Муані в штрафному майданчику.

77' Де Пауль прострілював з флангу, м'яч пішов у руки Льорісу.

75' Альварес намагався втікти від Упамекано і втратив м'яч.

74' У центрі поля зіткнулися Чуамені та Ромеро. Штрафний для збірної Аргентини.

72' Пробивав Фернандес з-за меж штрафного майданичку - м'яч в руках Льоріса.

71' Подвійна заміна в складі збірної Франції: замість Ернандеса і Грізманна на поле вийшли Камавінга та Коман.

70' Мбаппе вийшов на ударну позицію, але пробив вище.

69' У центрі поля Фернандес рукою собі підіграв. Штрафний для французів.

68' Грізманн подавав, але удар Муані виявився невдалим.

67' Ернандес подавав з лівого флангу, Отаменді вибиває м'яч на кутовий.

65' Закидання на Мбаппе пішло, лише аут заробив Кіліан.

64' Заміна в складі збірної Аргентини: замість Ді Марії на поле вийшов Акунья.

63' Мессі класно вирізав на Мак Аллістера, але Льоріс своєчасно вийшов з воріт і вибив м'яч подалі від власних воріт.

62' Ернандес подавав у напрямку Тюрама - аргентинці відбиваються.

61' Мессі пробив повз ворота з досить близької позиції.

60' Передача на Мбаппе пішла, але Кіліан опинився в офсайді.

59' Альварес пробивав по воротах. Льоріс рятує свою команду.

58' Мбаппе сзаду по ногам дав Де Паулю. Черговий фол у центрі поля.

57' Муані по флангу проривався, але аут для своєї команди заробив.

55' Рабйо грубо проти Де Пауля зіграв. Жовта картка для французького хавбека.

53' Мессі подавав з кутового. Грізманн вибив м'яч в аут.

52' Грізманн подавав з корнера - Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

51' Мбаппе прорвався по правому флангу і заробив кутовий для своєї команди.

50' Мбаппе протягнув м'яч по центру, але до удару справа не дійшла.

48' Альварес трохи до м'яча не дотягнувся на фланзі. Аут для французів.

47' Закидання на Мак Аллістера пішло, але Льоріс вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Яскрава гра від Аргентини і впевнена перемога після 45 хвилин.

45' Муані прокинув м'яч собі на хід і заробив штрафний. Жовта картка для Фернандеса.

45' Тюрам по флангу проривався і заробив штрафний удар.

45' Ернандес зависоко підняв ногу. Штрафний для аргентинців.

45' 7 хвилин додав арбітр до першого тайму.

43' Тальяфіко намагався запресингувати Кунде, але удар від воріт для французів.

42' Сзаду налетів на Тальяфіко. Усним попередженням обмежився арбітр.

41' Подвійна заміна від Дешама: замість Жіру та Дембеле на поле вийшли Тюрам та Муані.

40' Кунде знову не пускає суперника ціною фолу.

38' Кунде грубо зіграв проти Мак Аллістера. Штрафний у центрі поля.

36' ГОООООООООЛ! Збірна Аргентини подвоює рахунок! У контратаку втікли аргентинці і Ді Марія класно замкнув поперечну передачу.

34' Аргентинці заволоділи ініціативою. Французи не завдали ще жодного удару по воротах.

32' Мак Аллістер дуже невдало пробив з-за меж штрафного майданчика.

31' Ді Марія подавав з лівого флангу, м'яч пролетів повз усіх гравців і пішов за межі поля.

30' Мессі подавав з кутового, французи відбиваються.

28' Надали допомогу Мессі та Ернандесу і матч продовжився.

27' Після подачі ще одне зіткнення відбулося. Медики на полі.

26' Ромеро сфолив проти Жіру. Штрафний для збірної Франції.

25' Контролюють французи м'яч, до ударів справа не доходить.

23' ГООООООООЛ! Збірна Аргентини виходить вперед! Мессі пробив повз Льоріса.

21' Пенальті у ворота збірної Франції! Дембеле збиває Ді Марію.

20' Жиру головою пробивав після навісу, однак арбітр зафіксував фол в атаці.

19' Де Пауль збив Ернандеса біля штрафного майданчика. Небезпечний стандарт для французів.

18' Дембеле виконував навіс, який заблокував Мак Аллістер.

17' Ді Марія опинився на ударній позиції і пробив набагато вище воріт.

16' Закидання на Моліну пішло, але той не дотягнувся до м'яча.

14' Обігрувалися аргентинці в штрафному майданчику. Суддя зафіксував офсайд.

13' На Мбаппе пас у розріз пішов, але Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

11' Медики на полі надають допомогу французькому кіперу.

10' Льоріса в штрафному майданчику підбили. Арбітр зафіксував фол.

9' Мессі на ближню стійку подавав - невдало.

8' Де Пауль пробивав небезпечно. Від Варана м'яч пішов на кутовий.

6' Мессі пресингував Ернандеса і порушив правила.

5' Мак Аллістер наважився на дальній удар - м'яч прийшовся в руки Льорісу.

4' Упамекано у верховій боротьбі сфолив проти Мессі.

3' Де Пауль робив закидання на Альвареса, який опинився в офсайді.

2' Де Пауль збив Рабйо в центрі поля, штрафний для французів.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Франції! Всесвітньо відома Марсельєза.

Лунає гімн Аргентини!

Команди виходять на поле!

Читайте про головні інтриги та рекорди головного матчу чемпіонату світу-2022.

Напередодні старту варто зазначити, що обидві команди - дворазові чемпіони. Аргентинці тричі програваали в фіналі, французи - одного разу.

Головним арбітром матчу призначено польського арбітра Шимона Марциняка, який вперше обслуговуватиме фінал великого турніру.

Ключові цифри вирішального матчу світової першості:

22-й - за ліком фінал чемпіонатів світу;

- за ліком фінал чемпіонатів світу; 18 грудня - дата фіналу;

грудня - дата фіналу; 17:00 - час початку;

- час початку; 88 986 - глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл;

- глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл; 41 - рік головному арбітру матчу, поляку Шимону Марциняку.

Стартові склади команд:

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Ді Марія, Де Пауль, Е. Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес.

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес, Грізманн, Тчуамені, Рабйо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Збірні Франції та Аргентини зіграють у фіналі Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у неділю 18 грудня на стадіоні Лусаїл-Айконік. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.