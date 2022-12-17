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Хорватія - Марокко: ОНЛАЙН

Сьогодні 16:56 2251 0
Хорватія - Марокко: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

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Лунає гімн Марокко!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович, Станішич, Сутало, Гвардіол, Модрич, Ковачич, Крамарич, Майєр, Перішич, Лівайя, Оршич

Марокко: Буну, Хакімі, Ель-Ямік, Дарі, Атіат Аллал, Амрабат, Сабірі, Ель-Ханнус, Зієш, Буфаль, Ен-Несірі

Збірні Хорватії та Марокко зіграють у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу-2022.

Поєдинок відбудеться у суботу 17 грудня на міжнародному стадіоні Халіфа. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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