Джерело - Чемпіон.

Лунає гімн Марокко!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович, Станішич, Сутало, Гвардіол, Модрич, Ковачич, Крамарич, Майєр, Перішич, Лівайя, Оршич

Марокко: Буну, Хакімі, Ель-Ямік, Дарі, Атіат Аллал, Амрабат, Сабірі, Ель-Ханнус, Зієш, Буфаль, Ен-Несірі

Збірні Хорватії та Марокко зіграють у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу-2022.

Поєдинок відбудеться у суботу 17 грудня на міжнародному стадіоні Халіфа. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця