Став відомий бюджет Чорноморця на 2023 рік

Бюджет Чорноморця на наступний рік складе 3,5 млн доларів.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"За моєю інформацією підтверджено бюджет Чорноморця на 2023 рік. Бюджет такий самий, як і у 2022 році у гривні. Тоді це було майже п'ять мільйонів доларів, зараз це три - три з половиною.

Зараз, наскільки я знаю, триває якась селекційна робота. Команду покинуть декілька гравців. За моєю інформацією це один із гравців опорної зони та один із захисників. Це не Кравченко та не Селін. Ну, і в одеситів мають бути якісь придбання", – сказав Співаковський.