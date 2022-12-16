Став відомий бюджет Чорноморця на 2023 рік

Джерело - Чемпіон.
Бюджет Чорноморця на наступний рік складе 3,5 млн доларів.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.
"За моєю інформацією підтверджено бюджет Чорноморця на 2023 рік. Бюджет такий самий, як і у 2022 році у гривні. Тоді це було майже п'ять мільйонів доларів, зараз це три - три з половиною.
Зараз, наскільки я знаю, триває якась селекційна робота. Команду покинуть декілька гравців. За моєю інформацією це один із гравців опорної зони та один із захисників. Це не Кравченко та не Селін. Ну, і в одеситів мають бути якісь придбання", – сказав Співаковський.
Після 15 турів Української Прем'єр-ліги Чорноморець набрав 11 очок і посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, за власника Чорноморця Кауфмана внесли заставу.