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Став відомий бюджет Чорноморця на 2023 рік

Сьогодні 13:38 198 0
Михайло Співаковський прокоментував бюджет Чорноморця
Став відомий бюджет Чорноморця на 2023 рік
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Бюджет Чорноморця на наступний рік складе 3,5 млн доларів.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"За моєю інформацією підтверджено бюджет Чорноморця на 2023 рік. Бюджет такий самий, як і у 2022 році у гривні. Тоді це було майже п'ять мільйонів доларів, зараз це три - три з половиною.

Зараз, наскільки я знаю, триває якась селекційна робота. Команду покинуть декілька гравців. За моєю інформацією це один із гравців опорної зони та один із захисників. Це не Кравченко та не Селін. Ну, і в одеситів мають бути якісь придбання", – сказав Співаковський.

Після 15 турів Української Прем'єр-ліги Чорноморець набрав 11 очок і посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, за власника Чорноморця Кауфмана внесли заставу.

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