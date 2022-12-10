Аргентина - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, півфінал 13 грудня, 2022 рік. 21:00 НІДЕРЛАНДИ - АРГЕНТИНА Міднародний стадіон Лусаїль (Лусаїль, Катар) Головний арбітр -

У першому півфіналі чемпіонату світу зіграють збірні Аргентини та Хорватії. Матч відбудеться у вівторок, 13 грудня о 21:00 за київським часом на Міжнародному стідоні Лусаїль.

Аргентина

Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одними з традиційних фаворитів мундіалів. Південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986) та двічі програвала у фінальних матчах (1990, 2014).

Фінальна частина

Незважаючи на сенсаційну поразку в стартовому матчі від Саудівської Аравії, виграла два наступні поєдинки та посіла перше місце в групі C.

1-й тур

1:2 Аргентина - Саудівська Аравія -

2-й тур

2:0 Аргентина - Мексика -

3-й тур

0:2 Польща - Аргентина -

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 3 2 0 1 5-2 6 2 Польща 3 1 1 1 2-2 4 3 Мексика 3 1 1 1 2-3 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

1/8 фіналу

Аргентина - Австралія - 2:1

1/4 фіналу

Нідерланди - Аргентина 2:2 (2:2, 3:4 - пен.)

Цікаві факти

Аргентина зупинилася за крок від повторення серії збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль), не вистачило саме не програти Саудівській Аравії;

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років;





Лідер аргентинців увійшов до ТОП-10 кращих бомбардирів в історії ЧС - 10 голів.

Мессі перевершив рекорд збірної Аргентини з матчів на чемпіонатах світу (24), випередевши Марадону (21).

Склад

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт).

Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт). Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія).

Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія). Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина).

Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина). Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Дискваліфіковані

Гонсало Монтьєль, Маркос Акунья - обидва через перебір жовтих карток.

Хорватія

Місце в рейтингу ФІФА - 12

Грають у фінальній частині всьоме. Вперше прийняли участь як незалежна збірна в 1998 році і з того часу лише одного разу (2010) не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. 4 роки тому підопічні Далича поступилися у фіналі Франції (4:2). У дебютному для себе Мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце.

Фінальна частина

У першому турі хорвати не зуміли перемогти Марокко (0:0), у другому - розгромили Канаду (4:1), у третьому - повторили результат першого туру (0:0), але вже із Бельгією.

1-й тур

0:0 Марокко - Хорватія -

2-й тур

4:1 Хорватія - Канада -

3-й тур

0:0 Хорватія - Бельгія -

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

1/8 фіналу

Японія - Хорватія - 1:1 (1:1, 1:3 - пен.)

1/4 фіналу

Хорватія - Бразилія - 0:0 (1:1, 4:2 - пен.)

Цікавий факт

Хорватія, якщо виходила із групи ЧС, в підсумку неодмінно ставала призером;

Зіграють у півфіналі на другому ЧС поспіль.

Склад

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).

Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія). Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб). Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).

Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія). Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук).

Дискваліфіковані

Немає

Історія зустрічей

Зіграли між собою 5 матчів - по 2 перемоги та 1 нічия. Двічі в фінальній частині ЧС на груповій стадії - у 1998 перемогла аргентина (1:0), у 2018 - Хорватія (0:3).

Прогноз букмекерів

Перемона аргентини - 1,87, Хорватії - 5,1, нічия - 3,3.

Прогноз чемпіона

Перемога Хорватії ва основний час - 2:0.

Пряма трансляція

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