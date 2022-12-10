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Марокко - Португалія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 17:26 2205 0
Марокко - Португалія 0:0. ОНЛАЙН
#Збірна Португалії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #збірна Марокко з футболу

Джерело - Чемпіон.

Дивіться цей поєдинок на Мегого

26' Ен-Несері головою пробивав після подачі зі штрафного, повз ворота пройшов м'яч.

25' Проти Ен-Несері порушили правила, небезпечний штрафний для Марокко.

23' Після подачі з лівого флангу Буну зіштовхнувся з Фернандешем. Арбітр був змушений заспокоювати футболістів.

21' Зієш подавав у штрафний майданчик - Кошта вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

19' Рамуш збив Буфаля на чужій половині поля. Штрафний для марокканців.

18' Зієш змістився в центрі і пробивав низом - повз ворота пішов м'яч.

16' Хакімі по флангу проривався і втратив м'яч.

14' На Геррейру діагональ пішла, але засильно. М'яч вийшов за межі поля.

12' Після штрафого кілька ударів провели португальці, марокканці відбиваються.

10' Буфаль проривався до штрафного майданчика, але Кошта вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

8' Фелікс невдало прийняв м'яч і лише аут заробив.

6' Пішла подача з кутового - удар Ен-Несірі пішов вище воріт.

5' Аммала прострілював з лівого флангу і заробив кутовий.

4' Небезпечно головою після подачі пробивав Фелікс. Буну рятує свою команду.

3' Ямік в підкаті грубо зіграв у центрі. Штрафний для португальців.

2' Намагався Геррейру видати розрізний пас, однак захисник Марокко поставив корпус і дав мячу вийти за межі поля.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Португалії!

Лунає гімн Марокко!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Марокко: Буну, Хакімі, Аль Ямік, Саїсс, Мазрауї, Амалла, Амрабат, Унаї, Зієш, Ен-Несірі, Буфаль

Португалія: Кошта, Далот, Пепе, Діаш, Геррейру, Невеш, Отавіу, Бернарду, Бруну, Фелікс, Рамуш

Марокко та Португалія зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у суботу 10 грудня на стадіоні Ель-Туммама. Початок о 17:00 за київським часом.

Трансляцію можна подивитися на Мегого.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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