Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022

Матч відбудеться 10 грудня

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/4 фіналу 10 грудня, 2022 рік. 17:00 МАРОККО - ПОРТУГАЛІЯ Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар) Головний арбітр -

Збірні Марокко та Португалії в очному поєдинку визначать останнього півфіналіста чемпіонату світу-2022. Матч 1/4 фіналу відбудеться в суботу, 10 грудня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Тумама у Досі.

Марокко

Місце в рейтингу ФІФА - 22

Атлаські Леви вшосте зіграють у фінальній частині Мундіаля. Найбільшим досягнення команди є 1/8 фіналу в 1986 році в Мексиці. Більше марокканці не долали груповий етап чемпіонатів світу. На другому етапі африканської кваліфікації марокканці впевнено виграли групу I. Команда виграла усі 6 матчів з різницею м'ячів - 20:1. У фіналі відбору за сумою двох матчів перемогли ДР Конго.

Фінальна частина

Марокко виграв групу F, набравши сім очок. У першому турі марокканці зіграли внічию з Хорватією - 0:0. А далі було дві перемоги - над Бельгією та Канадою.

1-й тур

23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0



2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко - 1:2

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

1/8 фіналу

Марокко - Іспанія - 0:0 (пен 3:0)

Склад

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Португалія

Місце в рейтингу ФІФА - 9

Збірна Португалії виступала на фінальних частинах 7-ти чемпіонатів світу. На ЧС-1966 португальці завоювали бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда посіла 2-е місце у групі А. У стикових матчах кваліфікації пройшла Туреччину (3:1) та Північну Македонію (2:0).

Фінальна частина:

Збірна Португалії стала переможницею групи Н - переграла Уругвай і Гану, а також поступилася Південній Кореї.

1-й тур

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

2-й тур

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай - 2:0

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія - 2:1

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 3 2 0 1 6-4 6 2 Південна Корея 3 1 1 1 4-4 4 3 Уругвай 3 1 1 1 2-2 4 4 Гана 3 1 0 2 5-7 3

1/8 фіналу

Португалія - Швейцарія - 6:1

Склад:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія). Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Данілу Перейра (ПСЖ, Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франція), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд, Німеччина). Півзахисники: Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Рубен Невеш (Вулвергемптон, Англія), Матеус Нунес (Вулвергемптон, Англія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ, Франція), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія). Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг, Німеччина), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Фелікс (Атлетіко, Іспанія), Рафаел Леау (Мілан, Італія), Рікарду Орта (Брага).

Історія зустрічей

В історії зустрічей команд є два матчі. Всі вони у рамках чемпіонатів світу. На ЧС-1986 Марокко переграло Португалію з рахунком 3:1, на ЧС-2018 Португалія здолала Марокко - 1:0.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Португалії - 1,69, на перемогу Марокко - 5,90, на нічию - 3,75.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії в основний час - 2:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.