Головне
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:53 1508
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022
Вчора 23:59 600
Збірна Португалії знищила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:54 811
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
Вчора 22:16 848
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 20:47 1268
Ребров може навесні очолити збірну України
Вчора 18:56 528
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
Вчора 17:28 2058
Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря
Вчора 16:55 560
Мудрик подорожчав на 25 млн євро за версією Transfermarkt
Вчора 15:04 521
Підручний пропустить другий етап Кубка світу в Гохфільцені
Вчора 13:34 388
Прямі трансляції

Збірна Польщі не отримає фінансових бонусів за виступи на ЧС-202

Сьогодні 12:55 217 0
Проблемою польського футболу є брак належного фінансування.
Збірна Польщі не отримає фінансових бонусів за виступи на ЧС-202
Фото - gettyimages

Джерело - suspilne.media.

Збірна Польщі з футболу не отримає фінансову винагороду від держави за свої виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

"Проблемою польського футболу впродовж років був рівень фінансування. Жорстка правда футболу полягає в тому, що великі ігри йдуть за великими грошима.

Вірю, що обов'язок держави - підтримувати розвиток цього найпопулярнішого спорту. Це передусім стосується грошей, виділених на тренування молодих людей, розбудову інфраструктури, а також розвиток та підтримку [талановитої молоді]. Для цих завдань ми виділимо додаткові кошти.

Я переконаний, що без збільшення бюджету польського футболу нам буде важко змагатися з найкращими. І наші гравці довели, що це можливо. Що це в межах нашої досяжності.

Я також вірю, що винагорода за результати на найпрестижніших турнірах - важливий елемент усієї системи та обов'язок федерації [футболу] та головних спонсорів.

Насамкінець: на бонуси для футболістів не буде виділено коштів від держави", - відзначив Моравецький.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Португалія - Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія - Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 1088
Арсенал включився у боротьбу за Роналду Арсенал включився у боротьбу за Роналду 969
Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1050
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1268
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 1508
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко 2058
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94530 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27434
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32087 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29822 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16206
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2428