Мбаппе очолив список бомбардирів на чемпіонаті світу

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе забив 4-й та 5-й голи на ЧС-2022.

Вінгер двічі відзначився у матчі з Польщею (3:1) у 1/8 фіналу.

Мбаппе вийшов на чисте перше місце у списку бомбардирів турніру у Катарі. У Ліонеля Мессі, Олів'є Жиру, Маркуса Рашфорда, Коді Гакпо, Альваро Морати та Енера Валенсії по 3 м'ячі.

Загалом ці голи стали для нього 8-м та 9-м на чемпіонатах світу. До рекорду Мірослава Клозе залишається 7 м'ячів.

За голами на ЧС француз випередив Кріштіану Роналду (8) і зрівнявся з Ліонелем Мессі (9).

Out on his own 🔵#FIFAWorldCup | #Qatar2022