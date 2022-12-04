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Мбаппе очолив список бомбардирів на чемпіонаті світу

Сьогодні 19:32 401 0
Загалом ці голи стали для нього 8-м та 9-м на чемпіонатах світу
Мбаппе очолив список бомбардирів на чемпіонаті світу
#Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе забив 4-й та 5-й голи на ЧС-2022.

Вінгер двічі відзначився у матчі з Польщею (3:1) у 1/8 фіналу.

Мбаппе вийшов на чисте перше місце у списку бомбардирів турніру у Катарі. У Ліонеля Мессі, Олів'є Жиру, Маркуса Рашфорда, Коді Гакпо, Альваро Морати та Енера Валенсії по 3 м'ячі.

Загалом ці голи стали для нього 8-м та 9-м на чемпіонатах світу. До рекорду Мірослава Клозе залишається 7 м'ячів.

За голами на ЧС француз випередив Кріштіану Роналду (8) і зрівнявся з Ліонелем Мессі (9).

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