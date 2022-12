Мессі встановив черговий рекорд чемпіонатів світу

Найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Австралія (2:1) був визнаний капітан переможців Ліонель Мессі, який тим самим встановив історичне досягнення.

Про це повідомляє Squawka.

Ця нагорода стала вже восьмою в кар'єрі Мессі - це рекорд за кількістю даних нагород. Ніхто в історії чемпіонатів світу не отримував вісім статуеток MVP.

