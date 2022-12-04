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Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

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Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
#ЧС-2022, #Збірна Бразилії з футболу, #Збірна Південної Кореї з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Плей-оф, 1/8 фіналу
5 грудня, 2022 рік. 21:00

БРАЗИЛІЯ - ПІВДЕННА КОРЕЯ
Стадіон Стадіон 974 (Доха, Катар)
Головний арбітр - Клеман Тюрпен (Франція)

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії зіграє проти збірної Південної Кореї. Матч відбудеться у понеділок, 5 грудня, о 21:00 за київським часом на стадіоні 974 у Досі.

Бразилія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 1

Збірна Бразилії з футболу є однією з найсильніших і найвідоміших у світі національних футбольних команд. П'ятиразовий чемпіон світу з футболу. За бразильцями закріпилося прізвисько Селесао (обрані). 

У першому турі збірна Бразилії перемогла Сербію (2:0), у другому - здолали Швейцарію (1:0), а в третьому поступилися Камеруну (0:1), втім, ця поразка вже ні на що не впливала. 

1-й тур

  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія | 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія | 1:0

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія | 1:0
М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 3 2 0 1 3-1 6
2  Швейцарія 3 2 0 1 4-3 6
3  Камерун 3 1 1 1 4-4 4
4  Сербія 3 0 1 2 5-8 1

Цікавий факт: 

  • в матчі проти Камеруну бразильці вперше програли збірній з Африки на чемпіонаті світу.

Склад:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас).

Захисники: Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія).

Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Гем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія).

Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Габріел Жезус (Арсенал, Англія), Неймар (ПСЖ, Франція), Педро Абреу (Фламенго), Рафінья Діас (Барселона, Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал, Іспанія), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія).

Південна Корея

  • Місце в рейтингу ФІФА - 28

Збірна Південної Кореї виступала на фінальних частинах 10-ти чемпіонатів світу. Найвище досягнення - четверте місце на домашньому ЧС-2002.

У першому турі ЧС-2022 Південна Корея зіграла внічию з Уругваєм (0:0), у другому - поступилася Гані (2:3), а в останньому сенсаційно обіграла Португалію (2:1).

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея | 0:0

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана | 2:3

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія | 2:1
М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 3 2 0 1 6-4 6
2  Південна Корея 3 1 1 1 4-4 4
3  Уругвай 3 1 1 1 2-2 4
4  Гана 3 1 0 2 5-7 3

Склад:

Воротарі: Ким Син Гю (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде).

Захисники: Ким Мин Чже (Наполі, Італія), Ким Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Квон Кюн Вон (Гамба Осака, Японія), Чо Ю Мін (Теджон Хана Сітізен), Ким Мун Хван (Чонбук Хьонде Моторс), Юн Джон Гю (Сеул), Ким Тхе Хван (Ульсан Хьонде), Ким Чжин Су (Чонбук Хьонде Моторс), Хон Чхоль (Тегу).

Півзахисники: Чон У Йон (Аль-Садд, Саудівська Аравія), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань, Китай), Пайк Син Хо (Чонбук Хьонде Моторс), Хван Ин Бом (Олімпіакос, Греція), Лі Дже Сон (Майнц, Німеччина), Квон Чхан Хун (Кимчхон Сангму), Чун Ву Юн (Фрайбург, Німеччина), Лі Кан Ин (Мальорка, Іспанія), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Англія), Хван Хи Чхан (Вулвергемптон, Англія), На Санг Хо (Сеул), Сон Мін Кю (Чонбук Хьонде Моторс).

Нападники: Хван Ий Джо (Олімпіакос, Греція), Чо Гю Сун (Чонбук Хьонде Моторс).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 5 матчів, усі - товариські. Корейці виграли лише один із них (1999 рік, 1:0), а решту програли.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Бразилії - 1,29, на перемогу Південної Кореї - 12,5, на нічию - 5,9.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бразилії - 3:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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