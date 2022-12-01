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Аргентина - Австралія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 10:41 245 0
Аргентина - Австралія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Плей-оф, 1/8 фіналу
3 грудня, 2022 рік. 21:00

АРГЕНТИНА - АВСТРАЛІЯ
Стадіон Ахмад бін Алі (Аль-Райян, Катар)
Головний арбітр - 

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зіграє проти збірної Австраалії. Матч відбудеться в суботу, 3 грудня о 21:00 за київським часом на стадіоні Ахмад бін Алі в Аль-Райяні.

Аргентина

  • Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одними з традиційних фаворитів мундіалів. Ця південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986) та двічі програвала фінальних матчах (1990, 2014).

Фінальна частина

Незважаючи на сенсаційнус поразку в стартовому матчі від Саудівської Аравії, виграла два наступні поєдинки та посіла перше місце в групі C.

1-й тур
Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2
2-й тур
Аргентина - Мексика - 2:0
3-й тур
Польща - Аргентина - 0:2
М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина Аргентина 3 2 0 1 5-2 6
2  Польща Польща 3 1 1 1 2-2 4
3  Мексика Мексика 3 1 1 1 2-3 4
4  Саудівська Аравія Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

Цікаві факти

  • Аргентина зупинилася за крок від повторення серії збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль), не вистачило саме не програти Саудівській Аравії;
  • Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років;
  • Мессі перевершив рекорд збірної Аргентини з матчів на чемпіонатах світу (23), випередевши Марадону.

Склад

  • Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт).
  • Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія).
  • Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина).
  • Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Австралія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 38

Збірна Австралії виступала на 5-ти ЧС. Лише одного разу команда вийшла з групи - це сталося у 2006 році. У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації ЧС від Австралії і Океанії розгромила Соломонові Острови - 5:0. А потім у тиковому матчі кваліфікації здолала ОАЕ (2:1) і у фіналі кваліфікації Австралія здолала Перу - 1:0.

Фінальна частина

Австралія стала найбільшою сенсацією на Мундіалі, посівши другу сходинку в квартеті D. Після поразки на старті від Франції, підопічні Арнольда перемогли Туніс і Данію.

1-й тур
Франція - Австралія - 4:1
2-й тур
Туніс - Австралія - 0:1
3-й тур
Австралія - Данія - 1:0
М Команда І В Н П Г О
1  Франція Франція 3 2 0 1 6-3 6
2  Австралія Австралія 3 2 0 1 3-4 6
3  Туніс Туніс 3 1 0 1 1-1 4
4  Данія Данія 3 0 1 2 1-3 1

Цікавий факт

  • Австралія в усіх матчах групової стадії забивала першою.

Склад

  • Воротарі: Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс).
  • Захисники: Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія).
  • Півзахисники: Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія).
  • Нападники: Мітчелл Дьюк (Фаджіано Окаяма, Японія), Крейг Гудвін (Аделаїда Юнайтед), Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті), Гаранг Куол (Сентрал-Кост Мерінерс).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 7 матчів - 5 перемог Аргентини, 1 - Австралії і 1 нічия. У 1994 році зустрічалися в міжконтинентальному плей-оф відбіркового турнірі - Аргентина перемогла за сумою двох матчів (1:1, 1:0).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Аргентини - 1,2, на перемогу Австралії - 17,0, на нічию - 6,9.

Прогноз Чемпіона

Перемога Аргентини - 3:0.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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