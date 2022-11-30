Головне
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 451
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 277
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 248
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2641
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 172
Збірна Сенегалу здолала Еквадор та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:08 485
Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022
Вчора 18:55 570
15-річний Болюх виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Вчора 14:25 424
Президенту УАФ Павелку суд обрав запобіжний захід
Вчора 12:40 786
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 08:30 27894
Прямі трансляції

Камерун - Бразилія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 04:00 122 0
Камерун - Бразилія: де дивитися матч ЧС-2022
#Бразилія, #Камерун, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Камеруну зіграє з Бразилією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 2 2 0 0 3-0 6
2  Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3
3  Камерун 2 0 1 1 3-4 1
4  Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2641
Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2036
Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття 6262 1
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1101
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 27894
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1127
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16114
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46285
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38838
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25307
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47469
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19556