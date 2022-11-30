Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Сербії зіграє зі Швейцарією.

Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 2 2 0 0 3-0 6 2 Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4 Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур