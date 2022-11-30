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Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 07:40 200 0
Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Бразилія, #Камерун, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Камеруну зіграє проти збірної Бразилії у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у п'ятницю, 2 грудня. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 2 2 0 0 3-0 6
2  Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3
3  Камерун 2 0 1 1 3-4 1
4  Сербія 2 0 1 1 3-5 1

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
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