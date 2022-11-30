Австралія - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Австралії зіграє проти збірної Данії у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у середу, 30 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Австралія
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|3
|Данія
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|Туніс
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
- 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія