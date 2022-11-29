Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група C. 3-й тур 30 листопада, 2022 рік. 21:00 ПОЛЬЩА - АРГЕНТИНА Стадіон 974 (Доха, Катар) Головний арбітр - Данні Маккелі (Нідерланди)

Збірні Польщі та Саудівської Аравії закриють програму змагань групи С на ЧС-2022. Матч відбудеться у середу, 30 листопада, о 21:00 за київським часом на стадіоні 974 в Досі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Польща

Місце в рейтингу ФІФА - 26

Кадра вдев'яте грає на чемпіонаті світу. Найкращий результат в історії - 3 місце (двічі - 1974, 1982).

У першому турі Польща зіграла в нульову нічию з Мексикою. Примітно, що в тій грі Роберт Левандовський не забив пенальті. В наступному ж матчі та сама доля спіткала вже суперників поляків - збірну Саудівської Аравії: підопічні Чеслава Міхневича здолали азіатську команду з рахунком 2:0.

Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022

До слова, після матчу проти саудитів голкіпер Войцех Щенсний відзначився дуже приємним висловлюванням на підтримку українців, тож переважні симпатії вітчизняних уболівальників у поєдинку з Аргентиною неважко спрогнозувати.

Цікаві факти:

після чвертьфіналу на Євро-2016 полякам поки не вдавалося жодного разу вийти з групи на великих турнірах;

польська збірна стала першою в історії, яка не зуміла реалізувати три 11-метрові удари поспіль у матчах чемпіонату світу (попередні промахи були в 1978, 2002 роках).

Воротарі: Бартломей Дронґовський (Спеція, Італія), Лукаш Скорупський (Болонья, Італія), Войцех Щенсний (Ювентус, Італія).

Захисники: Ян Беднарек (Астон Вілла, Англія), Каміль Ґлік (Беневенто, Італія), Якуб Ківьор (Спеція, Італія), Артур Енджейчик (Легія), Матеуш Ветеска (Клермон, Франція), Бартош Берешинський (Сампдорія, Італія), Метті Кеш (Астон Вілла, Англія), Роберт Ґумни (Аугсбург, Німеччина), Пшемислав Франковський (Ланс, Франція), Нікола Залевський (Рома, Італія).

Півзахисники: Кристян Бєлік (Бірмінгем, Англія), Ґжеґож Крихов‘як (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Себастьян Шиманьський (Феєнорд, Нідерланди), Пйотр Зелінський (Наполі, Італія), Шимон Журковський (Фіорентина, Італія), Дамьян Шиманьський (АЕК, Греція), Каміл Ґросицький (Погонь), Якуб Каміньський (Вольфсбург, Німеччина), Міхал Скурась (Лех).

Нападники: Роберт Левандовський (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кшиштоф Пйонтек (Салернітана, Італія), Кароль Швідерський (Шарлотт, США).

Аргентина

Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одними з традиційних фаворитів мундіалів. Ця південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986).

Проте старт ЧС-2022 вийшов для аргентинців жахливим - сенсаційна поразка від Саудівської Аравії (1:2). Відтак матч проти Мексики набував особливої ваги - Мессі та компанію влаштувала лише перемога. Так і сталося: підопічні Ліонеля Скалоні виграли з рахунком 2:0.

Гол дня: Мессі більярдним ударом з-за меж штрафного подарував Аргентині надію на плей-оф ЧС-2022

Цікаві факти:

Аргентина зупинилася за крок від повторення серії збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль), не вистачило саме не програти Саудівській Аравії;

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років;

гравці Альбіселесте 10 разів потрапляли в офсайд у матчі проти Саудівської Аравії - це рекорд мундіалів із моменту впровадження системи VAR;

Мессі повторив рекорд збірної Аргентини з матчів на чемпіонатах світу (21), він наздогнав за цим показником Марадону;



Склад

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт). Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія). Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина). Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Група C

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Польща 2 1 1 0 2-0 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3-2 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3 4 Мексика 2 0 1 1 0-2 1

3-й тур

30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина

30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Факти: перед останнім туром кожна команда групи С зберігає шанси на вихід до плей-оф; Мексику влаштує лише перемога над Саудівською Аравією, для решти ж команд квартету потенційно можуть бути різні варіанти та сподівання на 1/8 фіналу за будь-якого підсумку заключних матчів.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):