Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Коста-Рики зіграє з Німеччиною.
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Матч відбудеться у четвер, 1 грудня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|2
|1
|1
|0
|8-1
|4
|2
|Японія
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|0
|1
|1-7
|3
|4
|Німеччина
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
- 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина