Іран - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група В. 3-й тур 29 листопада, 2022 рік. 21:00 ІРАН - США Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар) Головний арбітр - Антоніо Матео Лаос (Іспанія)

У матчі 3-го туру групи В чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна США протистоятиме збірній Ірану. Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Аль-Тумама в Досі.

Іран

Місце в рейтингу ФІФА - 20

Збірна Ірану вшосте бере участь у чемпіонаті світу з футболу - утретє поспіль на чемпіонатах світу.

У першому турі мундіалю в Катарі підопічні Карлуша Кейруша розгромно поступилися збірній Англії з рахунком 2:6. Матч також запам'ятався жорстким зіткненням двох гравців Ірану, внаслідок чого голкіпер Аліреза Бейранванд вибув до кінця чемпіонату.

Другий матч світової першості в Катарі склався для іранців набагато краще: був обіграний Вельс із рахунком 2:0. Примітно, що обидва м'ячі команда з Азії провела вже у компенсований до другого тайму час та перебуваючи у більшості після вилучення воротаря валлійців Вейна Геннессі. Матч проти США пропускатиме нападник Аліреза Джаханбахш через перебір жовтих карток.

Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу

Цікавий факт:

Іран є найрейтинговішою збірною Азії станом на жовтень 2022 року.

Склад:

Воротарі: Аліреза Бейранванд (Персеполіс), Амір Абедзаде (Понферрадіна, Іспанія), Хоссейн Хоссейні (Естеглал), Паям Ніазманд (Сепахан). Захисники: Маджид Хоссейні (Трабзонспор, Туреччина), Хоссейн Канаані (Аль-Ахлі, Катар), Шоджа Халілзаде (Аль-Ахлі, Катар), Мортеза Пурліганджи (Аль-Арабі, Катар), Садег Мохаррамі (Локомотива Загреб, Хорватія), Мілад Мохаммаді (Гент, Бельгія), Ехсан Хаджсафі (АЕК, Греція), Рамін Резаеян (Персеполіс), Аболфазл Джалалі (Естеглал). Півзахисники: Саїд Еззатоллахі (Вайле, Данія), Алі Карімі (Кайсеріспор, Туреччина), Ахмад Нуроллахі (Шабаб Аль-Ахі, ОАЕ), Рузбе Чешмі (Естегляль), Вахід Амірі (Персеполіс), Саман Годдос (Брентфорд, Англія), Аліреза Джаханбахш (Феєнорд, Нідерланди), Алі Голізаде (Шарлеруа, Бельгія), Мехді Торабі (Персеполіс). Нападники: Сердар Азмун (Баєр, Німеччина), Мехді Таремі (Порту, Португалія), Карім Ансаріфард (АЕК, Греція).

США

Місце в рейтингу ФІФА - 16

Збірна США водинадцяте грає у фінальній частині ЧС. Найвищим досягненням є бронзові медалі на ЧС-1930.

У першому турі мундіалю в Катарі підопічні Грегга Берхальтера зіграли в бойову нічию із Вельсом (1:1), в наступному матчі (з Англією) повторили підсумок, але вже з іншим рахунком - 0:0.

Іран скаржитиметься на США в Комітет етики ФІФА

Цікавий факт:

нападник збірної США Тімоті Веа став першим, хто забив гол у ворота збірної Вельсу на чемпіонатах світу, починаючи з 1958-го, коли валлійцям відзначався легендарний бразилець Пеле.

Склад:

Воротарі: Ітан Хорват (Лутон Таун, Англія), Шон Джонсон (Нью-Йорк Сіті), Метт Тернер (Арсенал, Англія). Захисники: Кемерон Картер-Вікерс (Селтік, Шотландія), Сержиньо Дест (Мілан, Італія), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред), Шак Мур (Нешвілл), Тім Рім (Фулгем, Англія), Антоні Робінсон (Фулгем, Англія), Джо Скаллі (Боруссія Менгенгладбах, Німеччина), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі), Вокер Циммерман (Нешвілл). Півзахисники: Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед, Англія), Келлін Акоста (Лос-Анджелес), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед, Англія), Лука де ла Торре (Сельта, Іспанія), Вестон Маккенні (Ювентус, Італія), Юнус Муса (Валенсія, Іспанія), Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс, Австралія). Нападники: Хесус Феррейра (Даллас), Джордан Морріс (Сіетл Саундерс, Австралія), Крістіан Пулішич (Челсі, Англія), Джио Рейна (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джош Сарджент (Норвіч Сіті, Англія), Тім Веа (Лілль, Англія), Хаджи Райт (Антальяспор, Туреччина).

Група

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран | 0:2

25 листопада | 21:00 | Англія - США | 0:0

Турнірна таблиця

Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 1 1 0 6-2 4 2 Іран 2 1 0 1 4-6 3 3 США 2 0 2 0 1-1 2 4 Вельс 2 0 1 1 1-3 1

3-й тур

29 листопада | 21:00 | Іран - США

29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

Факти: перед останнім туром кожна команда групи В збергігає шанси на вихід до плей-оф, а збірній Англії достатньо буде зіграти внічию із Вельсом для продовження боротьби в 1/8 фіналу.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):