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Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група A. 2-й тур
29 листопада, 2022 рік. 17:00

НІДЕРЛАНДИ - КАТАР
Стадіон Аль-Баят (Аль-Хор, Катар)
Головний арбітр - 

Збірна Нідерландів у заключному третьому турі чемпіонату світу-2022 зіграє з господарем турніру, збірною Катару. Матч відбудеться в Аль Хорі на стадіоні Аль-Баят, 29 листопада. Початок о 17:00 за київським часом.

Нідерланди

  • Місце в рейтингу ФІФА - 8

Для помаранчевих цей ЧС - одинадцятий. Тричі команда грала в фінальному матчі (1974, 1978, 2010), однак жодного разу не змогла здобути трофей. У 2014 - посіли 3 місце. Минулу першість Нідерланди пропустили - не змогли подолати кваліфікацію.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу G і напряму потрапила на турнір.

У 1 турі Нідерланди не без проблем здолали Сенегал (2:0), а в 2-му - розписали мирову з Еквадором (1:1).

Склад

  • Воротарі: Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс).
  • Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія).
  • Півзахисники: Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ).
  • Нападники: Стівен Бергвейн, (Аякс), Мемфіс Депай (Барселона, Іспанія), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Вінсент Янссен (Антверпен, Бельгія), Ваут Вегхорст (Бешикташ, Туреччина).

Катар

  • Місце в рейтингу ФІФА - 50

Уперше грають у фінальній частині чемпіонатів світу. Команда як господар турніру не брала участі в кваліфікації.

Господарі програли обидва матчі: Еквадору в 1 турі - 0:2, Сенегалу в другому - 1:3.

Катар - перша збірна, яка вилетіла з ЧС-2022

Склад

  • Воротарі: 1. Саад Аль-Шеєб (Аль-Садд), 22. Мешаал Баршам (Аль-Садд), 21. Юсеф Хассан (Аль-Гарафа).
  • Захисники: Педро Мігел (Аль-Садд), Мусааб Хідір (Аль-Садд), Тарек Сальман (Аль-Садд), Бассам Аль-Раві (Аль-Духаїль), Булем Хоухі (Аль-Садд), Абделькарім Хассан (Аль-Садд), Хомам Ахмед (Аль-Гарафа), Джассім Габер (Аль-Арабі).
  • Півзахисники: Алі Асад (Аль-Садд), Ассім Модібо (Аль-Духаїль), Мохаммед Ваад (Аль-Садд), Салем Аль-Хаджрі (Аль-Садд), Мустафа Тарек Машаал (Аль-Садд), Карім Будьяф (Аль-Духаїль), Абделазіз Хатім (Аль-Райян), Ісмаїл Мухаммад (Аль-Духаїль).
  • Нападники: Наїф Аль-Хадрамі (Аль-Раян), Ахмед Алаельдін (Аль-Гафара), Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд), Халід Мунір Мазід (Аль-Вакра), Акрам Афіф (Аль-Садд), Алмоез Алі (Аль-Духаїль), Мохаммед Мунтарі (Аль-Духаїль).

Група

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | Катар - Сенегал | 1:3
  • 25 листопада | Нідерланди - Еквадор | 1:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4
2  Еквадор Еквадор 2 1 1 0 3-1 4
3  Сенегал Сенегал 2 1 0 1 3-3 3
4  Катар Катар 2 0 0 2 1-5 0

3-й тур

  • 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Факти: Катар втратив будь-які шанси на вихід із групи, а збірній Нідерландів достатньо нічиї для продовження боротьби в 1/8 фіналу.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
  • Пряма червона картка: –4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Жодного разу не грали.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Нідерландів 1,16, на перемогу Катару - 21,0. Нічия - 8,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Нідерландів - 3:0.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайту ТУТ.

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