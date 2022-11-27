Південна Корея - Гана: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Н. 2-й тур 28 листопада, 2022 рік. 15:00 ПІВДЕННА КОРЕЯ - ГАНА Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр - Ентоні Тейлор (Англія)

У матчі 2 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Південної Кореї протистоятиме збірній Гани. Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада о 15:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн в Аль-Раяні, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Н збірна Уругваю зіграє з Португалією.

Південна Корея

Місце в рейтингу ФІФА - 28

Збірна Південної Кореї виступала на фінальних частинах 10-ти чемпіонатів світу. Найвище досягнення - четверте місце на домашньому ЧС-2002. У відборі на ЧС-2022 збірна Південної Кореї посіла друге місце у групі А в Азії і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 Південна Корея зіграла внічию з Уругваєм - 0:0.

Склад:

Воротарі: Ким Син Гю (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде). Захисники: Ким Мин Чже (Наполі, Італія), Ким Йон Гвон (Ульсан Хьонде), Квон Кюн Вон (Гамба Осака, Японія), Чо Ю Мін (Теджон Хана Сітізен), Ким Мун Хван (Чонбук Хьонде Моторс), Юн Джон Гю (Сеул), Ким Тхе Хван (Ульсан Хьонде), Ким Чжин Су (Чонбук Хьонде Моторс), Хон Чхоль (Тегу). Півзахисники: Чон У Йон (Аль-Садд, Саудівська Аравія), Сон Чжун Хо (Шаньдун Тайшань, Китай), Пайк Син Хо (Чонбук Хьонде Моторс), Хван Ин Бом (Олімпіакос, Греція), Лі Дже Сон (Майнц, Німеччина), Квон Чхан Хун (Кимчхон Сангму), Чун Ву Юн (Фрайбург, Німеччина), Лі Кан Ин (Мальорка, Іспанія), Сон Хин Мін (Тоттенгем, Англія), Хван Хи Чхан (Вулвергемптон, Англія), На Санг Хо (Сеул), Сон Мін Кю (Чонбук Хьонде Моторс). Нападники: Хван Ий Джо (Олімпіакос, Греція), Чо Гю Сун (Чонбук Хьонде Моторс).

Гана

Місце в рейтингу ФІФА - 61

Збірна Гани виступала на фінальних частинах трьох чемпіонатів світу. Найвище досягнення - вихід в 1/4 фіналу на ЧС-2010. У відборі на ЧС-2022 збірна Гани виграла групу G та у стикових матчах кваліфікації пройшла Нігерію (1:1, 0:0).

У першому турі ЧС-2022 збірна Гани поступилася Португалії - 2:3.

Склад:

Воротарі: Манаф Нуруден (Ейпен, Бельгія), Данлад Ібрагім (Асанте Котоко), Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен, Швейцарія). Захисники: Деніс Одої (Фулгем, Англія), Тарик Лемпті (Брайтон, Англія), Аліду Сейду (Клермон, Франція), Даніель Амарті (Лестер, Англія), Джозеф Айду (Сельта, Іспанія), Александер Джику (Страсбур, Франція), Мохаммед Салісу (Саутгемптон, Англія), Абдул-Рахман Баба (Редінг, Англія), Гідеон Менса (РБ Зальцбург, Англія). Півзахисники: Андре Айю (Аль-Садд, Катар), Томас Парті (Арсенал, Англія), Еліша Овусу (Генк, Бельгія), Саліс Абдул Самед (Ланс, Франція), Мохаммед Кудус (Аякс, Нідерланди), Даніель-Кофі Кіере (Фрайбург, Німеччина). Нападники: Даніель Афріє (Аккра Хартс оф Оук), Камал Дін Сулемана (Ренн, Франція), Іссааку Абдул Фатаву (Спортінг, Португалія), Осман Букарі (Црвена Звезда, Сербія), Іньякі Вільямс (Атлетік, Іспанія), Антуан Семеньо (Брістоль Сіті, Англія), Джордан Айю (Крістал Пелес, Англія), Камал Сова (Брюгге, Бельгія).

Група H

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 1 1 0 0 3-2 3 2 Південна Корея 1 0 1 0 0-0 1 3 Уругвай 1 0 1 0 0-0 1 4 Гана 1 0 0 1 2-3 0

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія

2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Історія зустрічей

Збірні Південної Кореї та Гани грали лише у товариських матчах. Було зіграно чоитри матчі - три перемоги збірної Гани та одна перемога Південної Кореї.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Південної Кореї - 2,55, на перемогу Гани - 3,05, на нічию - 3,15.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії - 2:0.

Пряма трансляція

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