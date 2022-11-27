Португалія - Уругвай: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Н. 2-й тур 28 листопада, 2022 рік. 21:00 ПОРТУГАЛІЯ - УРУГВАЙ Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр -

У матчі 2 туру в групі Н на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Португалії протистоятиме збірній Уругваю. Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі, якій вміщує 80 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Н збірна Гани зіграє з Південною Корею.

Португалія

Місце в рейтингу ФІФА - 9

Збірна Португалії виступала на фінальних частинах 7-ти чемпіонатів світу. На ЧС-1966 португальці завоювали бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда посіла 2-е місце у групі А. У стикових матчах кваліфікації пройшла Туреччину (3:1) та Північну Македонію (2:0).

У першому турі ЧС-2022 збірна Португалії переграла Гану - 3:2.

Склад:

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон, Англія), Руй Патрісіу (Рома, Італія). Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Англія), Данілу Перейра (ПСЖ, Франція), Нуну Мендеш (ПСЖ, Франція), Пепе (Порту), Антоніу Сілва (Бенфіка), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд, Німеччина). Півзахисники: Жоау Пальїнья (Фулгем, Англія), Рубен Невеш (Вулвергемптон, Англія), Матеус Нунес (Вулвергемптон, Англія), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англія), Жоау Маріу (Бенфіка), Отавіо Монтейро (Порту), Вітінья (ПСЖ, Франція), Вільям Карвалью (Бетіс, Іспанія). Нападники: Андре Сілва (РБ Лейпциг, Німеччина), Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, Англія), Гонсалу Рамос (Бенфіка), Жоау Фелікс (Атлетіко, Іспанія), Рафаел Леау (Мілан, Італія), Рікарду Орта (Брага).

Уругвай

Місце в рейтингу ФІФА - 14

Збірна Уругваю виступала на фінальних частинах 13-ти чемпіонатів світу. У 1930 та 1950 роках вигравала турніри. На ЧС-1954, ЧС-1970 та ЧС-2010 уругвайці посідали четверті місця. У відборі на ЧС-2022 команда посіла третє місце у зоні Південної Америки і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 збірна Уругваю зіграла внічию з Південною Кореєю - 0:0.

Склад:

Воротарі: Фернандо Муслера (Галатасарай, Туреччина), Серхіо Рочет (Насьональ), Себсастьян Соса (Індепедьєнте, Аргентина). Захисники: Хосе Марія Хіменес (Атлетіко, Іспанія), Себастьян Коатес (Спортінг, Португалія), Дієго Годін (Атлетіко Мінейро, Бразилія), Мартін Касерес (Лос-Анджелес Гелаксі, США), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Луїс Родрі (Насьональ), Луїс Еспіно (Кадіс, Іспанія), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Матіас Вінья (Рома, Італія). Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал, Іспанія), Феліпе Карбальо (Насьональ), Матіас Весіно (Лаціо, Італія), Хіорх'ян де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Факундо Пеллістрі (Манчестер Юнайтед, Англія), Мартін Сатріано (Емполі, Італія), Факундо Торрес (Орландо Сіті, США). Нападники: Дарвін Нуньєс (Ліверпуль, Англія), Луїс Суарес (Насьональ), Едінсон Кавані (Валенсія, Іспанія), Ніколас Лопес (УАНЛ Тігрес, Мексика).

Група H

1-й тур

24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея - 0:0

24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана - 3:2

М Команда І В Н П Г О 1 Португалія 1 1 0 0 3-2 3 2 Південна Корея 1 0 1 0 0-0 1 3 Уругвай 1 0 1 0 0-0 1 4 Гана 1 0 0 1 2-3 0

2-й тур

28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана

28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія

2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Історія зустрічей

Збірні Португалії та Уругваю три рази між собою зустрічалися. Два матчі були товариським - у 1972 році була зафіксована нічия 1:1, а у 1966 році португальці перемогли з рахунком 3:0. А от на ЧС-2018 збірна Португалії поступилася Уругваю з рахунком 1:2.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Португалії - 1,99, на перемогу Уругваю - 4,20, на нічию - 3,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії - 2:0.

Пряма трансляція

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