Бразилія - Швейцарія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група G. 2-й тур 28 листопада, 2022 рік. 18:00 БРАЗИЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Стадіон 974 (Доха, Катар) Головний арбітр - Іван Бартон (Сальвадор)

У матчі 2 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Бразилія протистоятиме збірній Швейцарії. Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада, о 18:00 за київським часом на стадіоні 974 у Досі, якій вміщує 44 тисячі глядачів.

В іншому матчі групи збірна Сербії зіграє з Камеруном.

Бразилія

Місце в рейтингу ФІФА - 1

Збірна Бразилії з футболу є однією з найсильніших і найвідоміших у світі національних футбольних команд. П'ятиразовий чемпіон світу з футболу. За бразильцями закріпилося прізвисько Селесао (обрані). У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла зона Південної Америки (набрала 45 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі збірна Бразилії перемогла Сербію - 2:0.

Склад:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас). Захисники: Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія). Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Хем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія). Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Габріел Жезус (Арсенал, Англія), Неймар (ПСЖ, Франція), Педро Абреу (Фламенго), Рафінья Діас (Барселона, Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал, Іспанія), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія).

Швейцарія

Місце в рейтингу ФІФА - 15

Збірна Швейцарії брала участь у фінальних частинах 11-ти ЧС. Тричі швейцарці виходили до 1/4 фіналу. У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу С (набрала 18 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 збірна Швейцарії здолала Камерун - 1:0.

Склад:

Воротарі: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Йонас Омлін (Монпельє, Франція), Філіпп Кен (РБ Зальцбург, Австрія). Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті, Англія), Ерай Джемерт (Валенсія, Іспанія), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія), Сільван Відмер (Майнц, Німеччина), Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина). Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья, Італія), Фабіан Фрай (Базель), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест, Англія), Ардон Яшарі (Люцерн), Фабіан Рідер (Янг Бойз), Джибріл Соу (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Деніс Закарія (Челсі, Англія). Нападники: Бріл Емболо (Монако, Франція), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Ноа Окафор (РБ Зальцбург), Харіс Сеферович (Галатасарай, Туреччина), Джердан Шакірі (Чикаго, США), Ренато Штеффен (Лугано), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина).

Група G

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 1 1 0 0 2-0 3 2 Швейцарія 1 1 0 0 1-0 3 3 Камерун 1 0 0 1 0-1 0 4 Сербія 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Історія зустрічей

Збірні Бразилії та Швейцарії 9 раз між собою зустрічалися. Два матчі були на чемпіонатах світу, 7 - товариських (три перемоги бразильців, дві перемоги швейцарців та дві нічиї). Обидва матчі на мундіалях завершувалися внічию - у 1950 зіграли з рахунком 2:2, у 2018 році - 1:1.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Бразилії - 1,49, на перемогу Швейцарії - 7,20, на нічию - 4,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бразилії - 2:0

Пряма трансляція

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