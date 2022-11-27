Головне
Збірна Франції перемогла Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:56 508
Японія - Коста-Рика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:10 742
Збірна Аргентини переграла Мексику у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:57 364
Франція - Данія 2:1. Як це було
Вчора 19:55 2937
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Вчора 17:26 885
Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022
Вчора 17:02 622
Циганков не реалізував пенальті в матчі з Металістом 1925 в УПЛ - ВІДЕО
Вчора 17:01 496
Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Вчора 15:54 509
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Вчора 13:59 396
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Вчора 13:58 1221
Прямі трансляції

Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 01:00 132 0
Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Камерун, #Сербія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група G. 2-й тур
28 листопада, 2022 рік. 12:00

КАМЕРУН - СЕРБІЯ
Стадіон Аль-Джануб (Аль-Вакра, Катар)
Головний арбітр - Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЕ)

У матчі 2 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Камеруну протистоятиме збірній Сербії. Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада, о 12:00 за київським часом на стадіоні Аль-Джануб в Аль-Вакрі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи збірна Швейцарії зіграє з Бразилією.

Камерун

  • Місце в рейтингу ФІФА - 43

Збірна Камеруну брала участь у фінальних частинах 7-ти ЧС. Найвищим досягненням є вихід до 1/4 фіналу. Це сталося у 1990 році. У відборі на ЧС-2022 збірна Камеруну виграла групу D кваліфікації Африки і у стикових матчах кваліфікації пройшла Алжир (0:1, 2:1).

У першому турі ЧС-2022 Камерун поступився Швейцарії - 0:1.

Склад:

Воротарі: Симон Нгапандуанбю (Марсель, Франція), Девіс Епассі (Абха, Саудівська Аравія), Андре Онана (Інтер, Італія).

Захисники: Ніколя Нкулу (Аріс, Греція), Нуху Толо (Сіетл, Австралія), Олів‘є Мбайзо (Філадельфія, США), Коллінс Фай (Аль-Тай, Саудівська Аравія), Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франція), Енцо Ебосс (Удінезе, Італія), Крістофер Ву (Ренн, Франція).

Півзахисники: Олів‘є Нтчам (Свонсі, Вельс), П‘єр Кунде (Олімпіакос, Греція), Мартін Онгла (Верона, Італія), Самуель Гуе (Мехелен, Бельгія), Гаель Ондуа (Ганновер, Німеччина), Андре-Франк Замбо-Ангісса (Наполі, Італія).

Нападники: Мумі Нгамале (динамо москва), Жером Нгом Мбекелі (Апеєc), Жан-П’єр Нсаме (Янг Бойз, Швейцарія), Жорж-Кевін Нкуду (Бешикташ, Туреччина), Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудівська Аравія ), Карл Токо Екамбі (Ліон, Франція), Бріан Мбемо (Брентфорд, Англія), Ерік Шупо-Мотінґ (Баварія, Німеччина), Крістіан Басогог (Шеньхуа, Китай), Мару Суаїбу (Котон, Бенін).

Сербія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 21

Збірна Сербії двічі брала участь у фінальних частинах ЧС - у 2010 та 2018 роках. Груповий етап обидва рази команда не подолала. У відборі на ЧС-2022 збірна Сербії виграла групу А і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 Сербія зазнала поразки від Бразилії - 0:2.

Склад:

Воротарі: Марко Дмитрович (Севілья, іспанія), Предраг Райкович (Мальорка, Іспанія), Ваня Милинкович-Савич (Торіно, Італія).

Захисники: Стефан Митрович (Хетафе, Іспанія), Нікола Миленкович (Фіорентина, Італія), Страхіня Павлович (РБ Зальцбург, Австрія), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина), Філіп Младенович (Легія, Польща), Страхіня Еракович (Црвена Звезда) ), Срджан Бабич (Альмерія, Іспанія).

Півзахисники: Неманья Гудель (Севілья, Іспанія), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо, Італія), Саша Лукич (Торіно, Італія), Марко Груїч (Порту, Португалія), Філіп Костич (Ювентус, Італія), Урош Рачич (Брага, Португалія), Іван Ілич, Дарко Лазович (обидва – Верона, Італія), Андрій Живкович (ПАОК, Греція), Неманья Максимович (Хетафе).

Нападники: Душан Тадич (Аякс, Нідерланди), Александар Мітрович (Фулгем Англія), Душан Влахович (Ювентус, Італія), Філіп Джуричич (Сампдорія, Італія), Лука Йовіч (Фіорентина, Італія), Неманья Радонич (Торіно, Італія).

Група G

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0
М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 1 1 0 0 2-0 3
2  Швейцарія 1 1 0 0 1-0 3
3  Камерун 1 0 0 1 0-1 0
4  Сербія 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Історія зустрічей

Збірні Камеруну та Сербії між собою зустрічалися лише у товариському матчі. Це було одного разу - у 2010 році серби святкували перемогу з рахунком 4:3.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Сербії - 1,72, на перемогу Камеруну - 5,30, на нічию - 3,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Сербії - 2:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 4452
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 3882
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 16743
Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 2742
Франція - Данія 2:1. Як це було Франція - Данія 2:1. Як це було 2937
Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу Масовий протест проти країни-вбивці під час матчу чемпіонату світу 2213
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29371
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124233
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38329
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47007 1
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12682
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110478