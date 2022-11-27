Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група G. 2-й тур 28 листопада, 2022 рік. 12:00 КАМЕРУН - СЕРБІЯ Стадіон Аль-Джануб (Аль-Вакра, Катар) Головний арбітр - Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЕ)

У матчі 2 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Камеруну протистоятиме збірній Сербії. Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада, о 12:00 за київським часом на стадіоні Аль-Джануб в Аль-Вакрі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи збірна Швейцарії зіграє з Бразилією.

Камерун

Місце в рейтингу ФІФА - 43

Збірна Камеруну брала участь у фінальних частинах 7-ти ЧС. Найвищим досягненням є вихід до 1/4 фіналу. Це сталося у 1990 році. У відборі на ЧС-2022 збірна Камеруну виграла групу D кваліфікації Африки і у стикових матчах кваліфікації пройшла Алжир (0:1, 2:1).

У першому турі ЧС-2022 Камерун поступився Швейцарії - 0:1.

Склад:

Воротарі: Симон Нгапандуанбю (Марсель, Франція), Девіс Епассі (Абха, Саудівська Аравія), Андре Онана (Інтер, Італія). Захисники: Ніколя Нкулу (Аріс, Греція), Нуху Толо (Сіетл, Австралія), Олів‘є Мбайзо (Філадельфія, США), Коллінс Фай (Аль-Тай, Саудівська Аравія), Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франція), Енцо Ебосс (Удінезе, Італія), Крістофер Ву (Ренн, Франція). Півзахисники: Олів‘є Нтчам (Свонсі, Вельс), П‘єр Кунде (Олімпіакос, Греція), Мартін Онгла (Верона, Італія), Самуель Гуе (Мехелен, Бельгія), Гаель Ондуа (Ганновер, Німеччина), Андре-Франк Замбо-Ангісса (Наполі, Італія). Нападники: Мумі Нгамале (динамо москва), Жером Нгом Мбекелі (Апеєc), Жан-П’єр Нсаме (Янг Бойз, Швейцарія), Жорж-Кевін Нкуду (Бешикташ, Туреччина), Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудівська Аравія ), Карл Токо Екамбі (Ліон, Франція), Бріан Мбемо (Брентфорд, Англія), Ерік Шупо-Мотінґ (Баварія, Німеччина), Крістіан Басогог (Шеньхуа, Китай), Мару Суаїбу (Котон, Бенін).

Сербія

Місце в рейтингу ФІФА - 21

Збірна Сербії двічі брала участь у фінальних частинах ЧС - у 2010 та 2018 роках. Груповий етап обидва рази команда не подолала. У відборі на ЧС-2022 збірна Сербії виграла групу А і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 Сербія зазнала поразки від Бразилії - 0:2.

Склад:

Воротарі: Марко Дмитрович (Севілья, іспанія), Предраг Райкович (Мальорка, Іспанія), Ваня Милинкович-Савич (Торіно, Італія). Захисники: Стефан Митрович (Хетафе, Іспанія), Нікола Миленкович (Фіорентина, Італія), Страхіня Павлович (РБ Зальцбург, Австрія), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина), Філіп Младенович (Легія, Польща), Страхіня Еракович (Црвена Звезда) ), Срджан Бабич (Альмерія, Іспанія). Півзахисники: Неманья Гудель (Севілья, Іспанія), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо, Італія), Саша Лукич (Торіно, Італія), Марко Груїч (Порту, Португалія), Філіп Костич (Ювентус, Італія), Урош Рачич (Брага, Португалія), Іван Ілич, Дарко Лазович (обидва – Верона, Італія), Андрій Живкович (ПАОК, Греція), Неманья Максимович (Хетафе). Нападники: Душан Тадич (Аякс, Нідерланди), Александар Мітрович (Фулгем Англія), Душан Влахович (Ювентус, Італія), Філіп Джуричич (Сампдорія, Італія), Лука Йовіч (Фіорентина, Італія), Неманья Радонич (Торіно, Італія).

Група G

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 1 1 0 0 2-0 3 2 Швейцарія 1 1 0 0 1-0 3 3 Камерун 1 0 0 1 0-1 0 4 Сербія 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Історія зустрічей

Збірні Камеруну та Сербії між собою зустрічалися лише у товариському матчі. Це було одного разу - у 2010 році серби святкували перемогу з рахунком 4:3.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Сербії - 1,72, на перемогу Камеруну - 5,30, на нічию - 3,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Сербії - 2:1

Пряма трансляція

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