Іспанія - Німеччина 0:0. ОНЛАЙН

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Іспанія - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

35' Торрес на дальній стійці прийняв м'яч і пробивав по воротах. Мусіала у підкаті заблокував цей удар.

34' Зюле впевнено відіграв один в один проти Ольмо. Кутовий для іспанців.

32' Торрес у дотик пробивав після прострілу Ольмо, але з 10-и метрів Ферран пробив вище воріт. Після завершення епізоду боковий арбітр підняв прапорець.

30' Наважився Рюдігер на дальній удар - дуже неточно.

29' У швидку атаку вибігали іспанці, але Рюдігер висунився вперед і вибив м'яч подалі.

27' Раум ззаду по ногах заїхав Карвахалю, штрафний для підопічних Луїса Енріка.

26' Раум встиг накрити удар Торреса з дуже небезпечної позиції.

24' Гнабрі пробивав з дальньої дистанції - трохи повз ворота пройшов м'яч.

23' Мюллер не зміг зберегти м'яч на фланзі. Удар від ворті для іспанців.

22' Альба неточно пробив з-за меж штрафного майданчику.

21' Гаві намагався п'ятою зіграти в оточенні декількох гравців, але невдало.

20' Ноєр довгою передачею шукав Горетцку, але Леон не зміг зачепитися за м'яч.

18' Контролюють іспанці м'яч, без активного просування вперед.

16' Намагалися німці довгим пасом атаку розпочати, але офсайд зафіксували в Гюндогана.

14' Горетцка у центрі поля грубо зіграв проти Гаві. Штрафний для "Фурії Рохи".

12' Ольмо боровся проти Керера і впав на лінії карного майданчика. Свисток арбітра мовчить.

10' Гнабрі виходив один на один, але Сімон вийшов з воріт і врятував свою команду. Після закінчення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

9' Торрес на фланзі намагався обійти Раума, але німецький захисник впевнено у підкаті зіграв.

7' Збірна Іспанії без проблем відбивається після кутового.

6' Ольмо небезпечно пробивав з-за меж штарфного майданчика. Ноєр рятує свою команду.

4' Асенсіо невдало прийняв простріл Торреса, м'яч у збірної Німеччини.

3' Керер збив Ольмо на половині поля суперника. Ще один стандарт на початку поєдинку.

2' Асенсіо пресингував Мусіалу і підіграв собі рукою. Штрафний для німців.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Німеччини!

Лунає гімн Іспанії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Родріго, Лапорт, Альба, Бускетс, Гаві, Педрі, Ферран, Асенсіо, Ольмо

Німеччина: Ноєр, Зюле, Керер, Рюдіґер, Раум, Горецка, Кімміх, Гюндоган, Мусіала, Гнабрі, Мюллер

Іспанія зіграє з Німеччиною у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи E у неділю 27 листопада на стадіоні Ель-Байт. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця