Хорватія - Канада: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група F. 2-й тур 27 листопада, 2022 рік. 18:00 ХОРВАТІЯ - КАНАДА Міжнародний стадіон Халіфа (Доха, Катар) Головний арбітр - Андрес Мантоне (Уругвай)

Збірні Канади та Хорватії зустрінуться в межах 2 туру групи F на чемпіонату світу-2022. Матч відбудеться на Міжнародному стадіоні Халіфа в неділю, 27 листопада о 18:00 за київським часом.

Хорватія

Місце в рейтингу ФІФА - 12

Зіграють у фінальній частині всьоме. Вперше прийняли участь як незалежна збірна в 1998 році і з того часу лише одного разу (2010) не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. 4 роки тому підопічні Далича поступилися у фіналі Франції (4:2). У дебютному для себе Мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце.

Не без проблем посіли перше місце в групі H європейської кваліфікації, в останньому матчі перемігши росію.

У 1 турі несподівано не змогли переграти збірну Марокко (0:0).

Склад

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).

Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).

Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

Цікавий факт:

Хорватія, якщо виходила з групи, неодмінно була призером чемпіонату світу.

Канада

Місце в рейтингу ФІФА - 41

Грала у фінальній частині світового чемпіонату лише один раз - у 1986 році в Мексиці представники країни клинового листка не вийшли з групи, програвши усі 3 матчі в групі. До слова, збірна СРСР перемогла Канаду - 2:0.

Канада подолала досить складне сито кваліфікації в зоні Північної і Центральної Америки. На першому етапі клинові листки виграли групу B, потім у стиках пройшли Гаїті після чого піміли перше місце в фінальній групі, випередивши Мексику, США та Коста-Рику.

У першому турі мінімально поступилися бельгійцям (1:0).

Склад

Воротарі: Джеймс Пантеміс (Клеб де Фут Монреаль), Мілан Борян (Црвена Звезда, Сербія), Дейн Сен Клер (Міннесота Юнайтед, США).

Джеймс Пантеміс (Клеб де Фут Монреаль), Мілан Борян (Црвена Звезда, Сербія), Дейн Сен Клер (Міннесота Юнайтед, США). Захисники: Сем Адекугбе (Хатайспор, Туреччина), Джоель Вотерман (Клеб де Фут Монреаль), Алістер Джонстон (Клеб де Фут Монреаль), Камаль Міллер (Клеб де Фут Монреаль), Річі Ларьї (Торонто), Стівен Віторія (Шавеш, Португалія), Дерек Корнеліус (Панетолікос, Греція).

Сем Адекугбе (Хатайспор, Туреччина), Джоель Вотерман (Клеб де Фут Монреаль), Алістер Джонстон (Клеб де Фут Монреаль), Камаль Міллер (Клеб де Фут Монреаль), Річі Ларьї (Торонто), Стівен Віторія (Шавеш, Португалія), Дерек Корнеліус (Панетолікос, Греція). Півзахисники: Лаям Фрейзер (Дейнзе, Нідерланди), Ісмаель Коне (Клеб де Фут Монреаль), Самуель П'єтт (Клеб де Фут Монреаль), Марк-Ентоні Кає (Торонто), Гонатан Осоріо (Торонто), Девід Вутерспун (Сент-Джонстон, Шотландія), Атіба Гатчінсон (Бешикташ, Туреччина), Стефен Еустакіу (Порту, Португалія).

Лаям Фрейзер (Дейнзе, Нідерланди), Ісмаель Коне (Клеб де Фут Монреаль), Самуель П'єтт (Клеб де Фут Монреаль), Марк-Ентоні Кає (Торонто), Гонатан Осоріо (Торонто), Девід Вутерспун (Сент-Джонстон, Шотландія), Атіба Гатчінсон (Бешикташ, Туреччина), Стефен Еустакіу (Порту, Португалія). Нападники: Ліам Міллар (Базель, Швейцарія), Лукас Кавальїні (Ванкувер Вайткепс), Айкі Угбо (Труа, Франція), Тажон Бушанан (Брюгге, Бельгія), Кайл Ларін (Брюгге, Бельгія), Джонатан Девід (Лілль, Франція), Альфонсо Девіс (Баварія, Німеччина), Девід Гойлетт (Редінг, Англія).

Група

1-й тур

23 листопада | Марокко - Хорватія | 0:0

23 листопада | Бельгія - Канада - 1:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Бельгія 1 1 0 0 1-0 3 2 Хорватія 1 0 1 0 0-0 1 3 Марокко 1 0 1 0 0-0 1 4 Канада 1 0 0 1 0-1 0

2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко

27 листопада | 18:00 | Хорватія – Канада

Історія зустрічей

Раніше не грали між собою.

Прогноз букмекерів

Крефіцієнти на перемогу Хорватії - 2,14, на перемогу Канади - 3,55. Нічия - 3,5.

Прогноз Чемпіона

Перемога Канади - 1:2

Пряма трансляція

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