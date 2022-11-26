Бельгія – Марокко: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група F. 2-й тур 27 листопада, 2022 рік. 15:00 БЕЛЬГІЯ - МАРОККО Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар) Головний арбітр - Сезар Артуро Рамос Паласуелос (Мексика)

У групі F на чемпіонаті світу-2022 в другому турі збірна Бельгії зіграє зі збірною Марокко. Матч відбудеться в Досі на стадіоні Аль-Тумама в неділю, 27 листопада о 15:00 за київським часом.

Бельгія

Місце в рейтингу ФІФА - 2

Для Белгії першість в Катарі - 14-та в історії національної команди. Бельгійці є чинними бронзовими призерами. На Мундіалі 2018 року в матчі за третє місце червоні дияволи перемогли збірну Англії (2:0) - найбільший успіх на світових першостях. 1986 році Бельгійці дісталися півфіналу, де програли Аргентині, а в матчі за бронзу поступилися Франції. Також в активі бельгійців чвертьфінал у 2014 році.

Підопічні Роберто мартінеса впевнено пройшли європейську кваліфікацію, посівши 1 місце в групі E

У першому турі бельгійці мінімально перемогли збірну Канади (1:0). Єдиний гол на рахунку Бачуайя.

Склад

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина).

Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина). Захисники: Тобі Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер, Англія), Артюр Теат (Ренн, Франція), Тімоті Кастань (Лестер, Англія), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Тобі Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер, Англія), Артюр Теат (Ренн, Франція), Тімоті Кастань (Лестер, Англія), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд, Німеччина). Півзахисники: Яннік Карраско (Атлетіко, Іспанія), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Юрі Тілеманс (Лестер, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко, Іспанія), Еден Азар (Реал, Іспанія), Торган Азар (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Леандро Троссард (Брайтон, Англія), Леандер Дендонкер (Астон Вілла, Англія), Амаду Онана (Евертон).

Яннік Карраско (Атлетіко, Іспанія), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Юрі Тілеманс (Лестер, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко, Іспанія), Еден Азар (Реал, Іспанія), Торган Азар (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Леандро Троссард (Брайтон, Англія), Леандер Дендонкер (Астон Вілла, Англія), Амаду Онана (Евертон). Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер, Італія), Дріс Мертенс (Галатасарай, Туреччина), Шарль Де Кетеларе (Мілан, Італія), Жеремі Доку (Ренн, Франція), Міші Батшуайї (Фенербахче, Туреччина), Лої Опенда (Ланс, Франція).

Марокко

Місце в рейтингу ФІФА - 22

Атлаські Леви вшосте зіграють у фінальній частині Мундіаля. Найбільшим досягнення команди є 1/8 фіналу в 1986 році в Мексиці. Більше мароканці не долали груповий етап чемпіонатів світу.

На другому етапі африканської кваліфікації мароканця впевнено виграли групу I. Команда виграла усі 6 матчів з різницею м'ячів - 20:1. У фіналі відбору за сумою двох матчів перемогли ДР Конго.

У першому турі мароканці зіграли внічию з чинним віцечемпіоном – Хорватією (0:0).

Склад

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).

Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ). Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар). Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).

Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція). Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Група

1-й тур

23 листопада | Марокко - Хорватія | 0:0

23 листопада | Бельгія - Канада | 1:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О 1 Бельгія 1 1 0 0 1-0 3 2 Хорватія 1 0 1 0 0-0 1 3 Марокко 1 0 1 0 0-0 1 4 Канада 1 0 0 1 0-1 0

2-й тур

27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко

27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

Історія зустрічей

Команди зустрічалися тричі - 2 перемоги Бельгії, 1 – Марокко. Востаннє на ЧС-1994 в США. Тоді Бельгія на груповій стадії перемогла з рахунком 1:0.

Прогноз букмекерів

Перемога Бельгії – 2,01, Марокко – 4,0, нічия – 3,45.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії – 3:1

Пряма трансляція

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