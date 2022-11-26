Камерун - Сербія: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Камеруну зіграє з Сербією.
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Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Швейцарія
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|Камерун
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|Сербія
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
1-й тур
2-й тур
- 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
- 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія
3-й тур
- 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
- 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія