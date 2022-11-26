Камерун - Сербія: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022

Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу з футболу збірна Камеруну зіграє з Сербією.

Матч відбудеться у понеділок, 28 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 1 1 0 0 2-0 3 2 Швейцарія 1 1 0 0 1-0 3 3 Камерун 1 0 0 1 0-1 0 4 Сербія 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур