Франція - Данія 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

83' Чуамені опинився на газоні після зіткнення з Рабйо. Медики на полі.

81' Дольберг небезпечно прострілив на Бретвейта, але той трохи не влучив у ближній кут воріт.

80' Рабйо класно ножицями пробивав після подачі Ернандеса. Трохи вище воріт полетів м'яч.

79' Коман подавав після підбирання. Кунде пробивав головою, але від Андерсена м'яч пішов на ще один корнер.

78' Чуамені небезпечно пробив по воротах після корнера - у лічених сантиметрах від стійки пройшов м'яч.

77' Рабйо увійшов у штрафний майданчик і прострілював на Тюрама. Крістенсен вибив м'яч на кутовий.

76' Подвійна заміна в складі збірної Франції: замість Варана та Дембеле на поле вийшли Конате та Коман.

75' Еріксен пробивав з-за меж штрафного майданчика, але його удар був заблокований.

74' Заміна в складі збірної Данії: замість Дамсгора на поле вийшов Дольсберг.

73' З лівого флангу прострілював Дамсгор і пробивав Ліндстрьом у дотик. Льоріс рятує свою команду.

71' Мбаппе подавав з лівого флангу - Шмейхель забрав м'яч у руки.

69' Дембеле кількох гравців нмагався на дриблінгу пройти, але втратив м'яч.

68' ГОООООООЛ! Збірна Данії зрівнює рахунок! Пішла подача з корнера, м'яч пролетів кількох гравців і Андреас Крістенсен потужно пробив головою повз Льоріса.

67' Крістенсен прострілював з правого флангу і зміг кутовий заробити.

66' Ліндстрьом небезпечно подавав у штрафний майданчик, але не вдалося данцям націлено пробити по воротах.

64' Помилився з передачею Ліндстрьом. Аут на користь збірної Франції.

62' Заміна в складі збірної Франції. Замість Жиру на поле виходить Тюрам.

61' ГООООООЛ! Збірна Франції відкриває рахунок у матчі! Втікли в швидку атаку французи, Мбаппе обігрався з Ернандесом і в дотик пробив повз Шмейхеля.

60' Грізманн класно прийняв м'яч і пробивав потужно - вище воріт.

59' Мбаппе намагався видовищним финтом двох гравців обійти, але Гьойберг не пустив француза до своїх воріт.

57' Грізманн подавав з кутового, але невдало.

55' Брейтвет небезпечно пробивав з близької дистанції, Упомекано заблокував удар. Після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

54' Мбаппе ледь сам на сам не вийшов, але Шмейхель був першим на м'ячі і вибив його подалі від своїх воріт.

53' Меле у дриблінгу помилився і віддав м'яч Кунде.

51' Еріксен подав на дальню стійку, звідки пішла скидка у центр. Льоріс вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

50' Бретвейт намагався прострілити в центр і заробив кутовий для своєї команди.

49' Еріксен отримав м'яч у штрафному майданчику, але в боротьбі з двома захисниками втратив ігровий снаряд.

48' Еріксен виконував подачу у штрафний майданчик. Бретвейт не встиг до м'яча.

47' Одна заміна відбулася по перерві в збірній Данії: Бретвейт змінив Корнеліуса.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло!

45' Мбаппе пробивав з-за меж штрафного майданчика і влучив у свого партнера.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Еріксен наважився на дальній удар. Повз ворота пройшов м'яч.

41' Кунде грубо зіграв проти Нельссона у підкаті. Жовта картка оборонцю збірної Франції.

40' Мбаппе набагато вище воріт пробив після чудового прострілу Дембеле.

38' Крістенсен класно пройшов Ернандеса і прострілював у центр, але нікого з партнерів там не знайшов.

37' Жиру головою пробивав і знову повз ворота.

35' Корнеліус потужно пробивав з-під Чуамені - повз ворота.

34' Дембеле подавав на Мбаппе. Кіліан не дістався до м'яча.

33' Грізманн класно обігрався з Жиру і пробивав низом. Шмейхель знову рятує свою команду.

32' Ліндстрьом знову боровся на фланзі з Упамекано і знову сильнішим виявився захисник збірної Франції.

30' Кунде отримав м'яч у штрафному майданчику і небезпечно пробивав. Гьойберг врятував свою команду, заблокувавши м'яч.

29' Ліндстрьом намагався кутовий заробити у боротьбі з Упамекано, але Дайот у підкаті вибив м'яч у аут.

28' Рабйо вдало корпусом зіграв проти Еріксена і заробив удар від воріт для своєї команди.

26' Меле намагався прийняти довгий крос, але все ж випустив м'яч за межі поля.

24' Медики надавали допомогу Олів'є Жиру. Підвівся найкращий бомбардир збірної Франції і продовжує гру.

23' Корнеліус грубо зіграв проти Жиру. Жовта для данського нападника.

21' Дембеле небезпечно подавав у карний майданчик. Рабйо пробивав головою у дальній кут - Шмейхель-молодший рятує Данію.

19' Грізманн класну розрізну передачу віддав, Мбаппе почав оббігати Крістенсена і змусив суперника порушити картку. Жовта для оборонця збірної Данії.

17' Ернандес засильно відпасував на Жиру. Данія розвиває позиційну атаку.

15' Дембеле класно пройшов по флангу і подавав на Жиру. Удар Олів'є виявився неточним.

13' Варан пробивав головою після корнера, але данцям вдалося винести м'яч подалі від власних воріт.

12' Грізманн подавав з лівого флангу і заробив кутовий для своєї команди.

10' Крістенсен прострілював з флангу. Льоріс вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

8' Мбаппе намагався навісити у карний майданчик. Захист данів

6' Еріксен вирізав у центр штрафного на Корнеліуса, якого відтіснив корпусом Упамекано.

5' Намагався Дембеле пробити з дальньої дистанції, але його удар було заблоковано.

4' Меле виконував навіс. Французи відбиваються.

3' Чуамені у центрі поля сфолив.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Данії!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Ернандес – Рабйо, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жіру.

Данія: Шмейхель – Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон – Р. Крістенсен, Гьойберг, Еріксен, Меле – Ліндстрьом, Корнеліус, Дамсгор.

Франція зіграє з Данією у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу 26 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

У 1-у турі Франція впевнено переграла Австралію, а Данія та Туніс розписали нульову нічию.