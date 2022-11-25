Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група D. 2-й тур 26 листопада, 2022 рік. 18:00 ФРАНЦІЯ - ДАНІЯ Стадіон 974 (Доха, Катар) Головний арбітр - Шимон Марциняк (Польща)

Збірні Франції та Данії зіграють у матчі 2 туру групи D на ЧС-2022. Поєдинок відбудеться в суботу, 26 листопада, о 18:00 за київським часом на стадіоні 974 у Досі, який вміщує 44 тисячі глядачів.

Франція

Місце в рейтингу ФІФА - 4

Збірна Франції виступала на фінальних частинах 15-ти чемпіонатів світу. У 1998 році виграла домашній ЧС. Франція є чинним чемпіоном світу, вигравши турнір у 2018 році. У 2006 році французи стали срібними призерами ЧС. У 1958 та 1986 роках збірна Франції завойовувала бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу D (набрала 18 очок), в якій грала збірна України, і напряму потрапила на турнір. У першому турі Франція святкувала вольову перемогу над Австралією - 4:1.

Склад

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).

Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина). Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Данія

Місце в рейтингу ФІФА - 10

Збірна Данії виступала на фінальних частинах 5-ти чемпіонатів світу. Найкраще виступила у 1998 році у Франції, коли дійшла до 1/4 фіналу. Ще тричі Данія грала в 1/8 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу F (набрала 27 очок) і напряму потрапила на турнір. У першому турі ЧС-2022 Данія зіграла внічию з Тунісом - 0:0.

Склад

Воротарі : Каспер Шмейхель (Ніцца, Франція), Фредерік Реннов (Уніон, Німеччина), Олівер Крістенсен (Герта, Німеччина).

: Каспер Шмейхель (Ніцца, Франція), Фредерік Реннов (Уніон, Німеччина), Олівер Крістенсен (Герта, Німеччина). Захисники: Сімон К'єр (Мілан, Італія), Йоакім Мегле (Аталанта, Італія), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс, Англія), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор, Туреччина), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона, Іспанія), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес, Англія), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка, Португалія).

Сімон К'єр (Мілан, Італія), Йоакім Мегле (Аталанта, Італія), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс, Англія), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор, Туреччина), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона, Іспанія), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес, Англія), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка, Португалія). Півзахисники: Матіас Йенсен (Брентфорд, Англія), Крістіан Нергор (Брентфорд, Англія), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем, Англія), Томас Ділейні (Севілья, Іспанія), Каспер Дольберг (Севілья, Іспанія), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Сков (Гоффенгайм, Німеччина), Андреас Сков Ольсен (Брюгге, Бельгія).

Матіас Йенсен (Брентфорд, Англія), Крістіан Нергор (Брентфорд, Англія), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем, Англія), Томас Ділейні (Севілья, Іспанія), Каспер Дольберг (Севілья, Іспанія), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Сков (Гоффенгайм, Німеччина), Андреас Сков Ольсен (Брюгге, Бельгія). Нападники: Андреас Евальд Корнеліус (Копенгаген), Йонас Вінд (Вольфсбург, Німеччина), Міккель Дамсгор (Брентфорд, Англія), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол, Іспанія), Юссуф Юрарі Поульсен (Лейпциг, Німеччина), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт, Німеччина).

Група D

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 1 1 0 0 4-1 3 2 Туніс 1 0 1 0 0-0 1 3 Данія 1 0 1 0 0-0 1 4 Австралія 1 0 0 1 1-4 0

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

Історія зустрічей

Франція та Данія між собою зустрічалися 16 разів (8 перемог французів, 2 нічиї та 6 перемог Данії), з яких - вісім у контрольних матчах. Ще було по три матчі не чемпіонатах світу та Європи, а також двічі у Лізі націй. На чемпіонатах світу Франція та Данія у взаємовідносинах мають рівновагу - одна перемога Франції у 1998 році (2:1), одна перемога Данії у 2002 році (2:0) та нічия у 2018 році (0:0).

Прогноз букмекерів

Франція - фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на його перемогу - 1,77, на виграш Данії - 5,20, на нічию - 3,60.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції - 2:0.

Пряма трансляція

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