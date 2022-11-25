Матч відбудеться у неділю, 27 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Іспанії зіграє з Німеччиною.

Матч відбудеться у неділю, 27 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 1 1 0 0 7-0 3 2 Японія 1 1 0 0 2-1 2 3 Німеччина 1 0 0 1 1-2 0 4 Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур