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Нідерланди - Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 06:55 615 0
Нідерланди - Еквадор: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група A. 2-й тур
25 листопада, 2022 рік. 18:00

НІДЕРЛАНДИ - ЕКВАДОР
Міжнародний стадіон Халіфа (Аль-Райян, Катар)
Головний арбітр - 

Збірні Нідерландів і Еквадору зіграють в другому турі в групі A на чемпіонаті світу-2022. Матч відбудетьсяна міжнародному стадіоні Халіфа в Аль-Раяні в п'ятницю, 25 листопада о 18:00 за київським часом.

Нідерланди

  • Місце в рейтингу ФІФА - 8

Помаранчеві зіграють у фінальній частині ЧС водинадцяте. Тричі команда грала в фінальному матчі (1974, 1978, 2010), однак жодного разу не змогла здобути трофей. У 2014 - посіли 3 місце. Минулу першість Нідерланди пропустили - не змогли подолати кваліфікацію.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу G і напряму потрапила на турнір.

У першому турі помаранчеві в кінці гри дотиснули Сенегал (2:0).

Цифри та факти

  • Перемога над Сенегалом стала для головного тренера Нідерландів Луї ван Гала 38-ю у кар’єрі на чолі збірної - найкращий показник для тренерів збірної Нідерландів.

Склад

  • Воротарі: Джастін Бейлоу (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвер (Аякс).
  • Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Англія), Джеремі Фрімпонг (Баєр, Німеччина), Дейлі Блінд (Аякс), Юррієн Тімбер (Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Англія), Дензел Дюмфріс (Інтер, Італія), Маттейс де Лігт (Баварія, Німеччина), Тірелл Маласія (Манчестер Юнайтед, Англія), Стефан де Врей (Інтер, Італія).
  • Півзахисники: Стівен Бергейс (Аякс), Деві Классен (Аякс), Кеннет Тейлор (Аякс), Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Тен Копмейнерс (Аталанта, Італія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Ноа Ланг (Брюгге, Бельгія), Хаві Сімонс (ПСВ).
  • Нападники: Стівен Бергвейн, (Аякс), Мемфіс Депай (Барселона, Іспанія), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Вінсент Янссен (Антверпен, Бельгія), Ваут Вегхорст (Бешикташ, Туреччина).

Еквадор

  • Місце в рейтингу ФІФА - 44

Для команди з Південно-американського континенту це 4-й фінальний турнір. Найвище досягнення – 1/8 фіналу в 2006 році.

Еквадор посів 4 місце в групі в кваліфікаційному турнірі зони Південної Америки.

У першому матчі Еквадор без проблем виграв у господарів першості збірної Катару (0:2). Дублем відзначився капітан Еннер Валенсія.

Цифри та факти

  • Валенсія забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу;
  • Валенсія став 8 гравцем в історії, хто відзначився дублем у матчі-відкритті чемпіонату світу;
  • Валенсія забив перший гол чемпіонату світу з пенальті. Це перший в історії подібний випадок.

Склад

  • Воротарі: Александер Домінгес (ЛДУ Кіто), Ернан Галіндес (Універсидад Католіка), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє).
  • Захисники: Анхело Пресіадо (Генк, Бельгія), Вільям Пачо (Антверпен, Бельгія), Роберт Арболеда (Сан-Паулу, Бразилія), Джексон Поросо (Труа, Франція), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), П'єро Інкап'є (Баєр, Німеччина), Хав'єр Арреага (Сіетл Саундерс, Австралія), Первіс Еступіньян (Брайтон, Англія), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес, США).
  • Півзахисники: Карлос Груесо (Аугсбург, Німеччина), Мойсес Кайседо (Брайтон, Англія), Хосе Сифуентес (Лос-Анджелес, США), Джегсон Мендес (Лос-Анджелес, США), Алан Франко (Атланта Юнайтед, США), Гонсало Плата (Спортінг, Португалія), Анхель Мена (Леон), Джеремі Сармієнто (Брайтон, Англія), Айртон Пресьядо (Сантос Лагуна), Ромаріо Ібарра (Пачука, Мексика).
  • Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче, Туреччина), Мікаель Естрада (Крус Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз, Аргентина), Кевін Родригес (Імбабура).

Група

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3
2  Еквадор Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
3  Сенегал Сенегал 1 0 0 1 0-2 0
4  Катар Катар 1 0 0 1 0-2 0

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою два товариських матчі, обидва - в Амстердамі. Одна зустріч завершилась перемогою господарів (1:0), одного разу команди розписали нічию (1:1).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу: Нідерландів - 1,81, Еквадору - 4,8. Нічия - 3,6.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайту ТУТ.

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