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Англія - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

У 1-у турі Англія повторила свій гольовий рекорд на чемпіонатах світу.

Стартові склади команд:

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллінгхем, Маунт, Сака, Кейн, Стерлінг

США: Тернер, Робінсон, Рим, Циммерман, Дест, Адамс, Мусах, Маккенні, Пулішич, Райт, Веа

У матчі 2 туру в групі В на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Англії протистоятиме збірній США.

Матч відбудеться у п'ятницю, 25 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ель-Байт у місті Ель-Хаур.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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