Іспанія вперше забила 7 голів в одному матчі ЧС

Збірна Іспанії розгромила Коста-Рику (7:0) у першому турі групи E на ЧС-2022.

Це рекорд іспанців на чемпіонатах світу, раніше їм не вдавалося забити 7 м’ячів в одному матчі. У цій зустрічі Іспанія завдала 7 ударів у площину воріт.

Record-breaking 🇪🇸



Spain have scored seven goals in a match for the first time at the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/biyQLQpiGg