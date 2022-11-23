Льоріс про Жиру: Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру заслужив на велику похвалу.

Про це розповів капітан "синіх" Уго Льоріс.

"Я думаю, що Олів'є Жиру заслужив на велику похвалу. Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається. Останні кілька місяців він грав нерегулярно, але ніколи не втрачав концентрації і це важливо".