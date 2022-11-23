Льоріс про Жиру: Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається

Джерело - BBC.
Нападник збірної Франції Олів'є Жиру заслужив на велику похвалу.
Про це розповів капітан "синіх" Уго Льоріс.
"Я думаю, що Олів'є Жиру заслужив на велику похвалу. Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається. Останні кілька місяців він грав нерегулярно, але ніколи не втрачав концентрації і це важливо".
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"Це велике досягнення - зрівнятися з Тьєррі Анрі. Я сподіваюся, що він піде вперед. Для всієї команди це хороший старт, а два голи для нападника - це чудово", - сказав Льоріс.
Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022.