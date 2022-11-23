Головне
Збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 23:00 838
Хорватія зіграла внічию з Марокко у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:55 156
Military-tech по-українськи: Як FAVBET Tech та інші IT-бізнеси працюють на перемогу
Сьогодні 13:42 102
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 12:34 27128
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 12:11 1486
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 12:11 583
Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Сьогодні 08:30 958
Німеччина та Бельгія розпочинають: розклад матчів 23 листопада на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:01 673
Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 20:55 1188
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:55 447
Прямі трансляції

Льоріс про Жиру: Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається

Сьогодні 14:42 135 0
Капітан збірної Франції прокоментував дубль напарника по команді
Льоріс про Жиру: Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається
#Жиру, #Льоріс, #Збірна Франції з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - BBC.

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру заслужив на велику похвалу.

Про це розповів капітан "синіх" Уго Льоріс.

"Я думаю, що Олів'є Жиру заслужив на велику похвалу. Він є прикладом футболіста, який ніколи не здається. Останні кілька місяців він грав нерегулярно, але ніколи не втрачав концентрації і це важливо".

  Жиру наздогнав Анрі і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції

"Це велике досягнення - зрівнятися з Тьєррі Анрі. Я сподіваюся, що він піде вперед. Для всієї команди це хороший старт, а два голи для нападника - це чудово", - сказав Льоріс.

Нагадаємо, збірна Франції впевнено переграла Австралію у 1 турі ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією 7984
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 2572
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 27128
30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 30 років тому Джордан виконав легендарний сліпий кидок зі штрафного 3893
Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 3195
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 2557
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22267
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27214
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15082
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30274 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86299
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18751 12