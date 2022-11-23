Франція - Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Франція зіграє з Данією у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу 26 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

У 1-у турі Франція впевнено переграла Австралію, а Данія та Туніс розписали нульову нічию.

Група D