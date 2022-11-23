Франція - Данія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Франція зіграє з Данією у матчі другого туру Чемпіонату світу-2022.
Поєдинок відбудеться у межах групи D у суботу 26 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 18:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
У 1-у турі Франція впевнено переграла Австралію, а Данія та Туніс розписали нульову нічию.
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|Туніс
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3
|Данія
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4
|Австралія
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0