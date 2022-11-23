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Англія - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 08:30 212 0
Англія - США: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група В. 2-й тур
25 листопада, 2022 рік. 21:00

АНГЛІЯ - США
Стадіон Аль-Байт (Аль-Хор, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі 2 туру в групі В на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Англії зіграє проти збірної Сполучених Штатів Америки. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 25 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Аль-Байт у Аль-Хорі, який вміщує 60 тисяч глядачів.

Англія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 5

Збірна Англії є багаторазовим учасником фінальних частин ЧС. У 1966 році англійці виграли домашній турнір. У 1990 та 2018 роках Три Леви посідали 4-ті місця.

Останні невдалі виступи (з-поміж іншого - 6-матчева серія без перемог) коштували команді Гарета Саутгейта місця в еліті Ліги націй, але ціна помилок на чемпіонатах світу значно більша. У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу І (набрала 26 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 англійці розгромили Іран із рахунком 6:2.

Цікавий факт:

  • Гаррі Кейн є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, а вже в Катарі може вийти на перше місце - потрібно забити двв голи, щоб випередити Вейна Руні, у якого 53 м’ячі.

Склад:

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенгем), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Арсенал).

Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Конор Ґаллагер (Челсі), Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер).

Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

США

  • Місце в рейтингу ФІФА - 16

Збірна США водинадцяте зіграє у фінільній частині ЧС. Найвищим досягненням є бронзові медалі на ЧС-1930.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла третє місце третього етапу відбору від Північної Центральної Америки і напряму потрапила на турнір.

У першому ж турі мундіалю в Катарі підопічні Грегга Берхальтера зіграли в бойову нічию із Вельсом (1:1).

Цікавий факт:

  • нападник збірної США Тімоті Веа став першим, хто забив гол у ворота збірної Вельсу на чемпіонатах світу, починаючи з 1958-го, коли у воротах валлійців відзначався легендарний бразилець Пеле.

Склад:

Воротарі: Ітан Хорват (Лутон Таун, Англія), Шон Джонсон (Нью-Йорк Сіті), Метт Тернер (Арсенал, Англія).

Захисники: Кемерон Картер-Вікерс (Селтік, Шотландія), Сержиньо Дест (Мілан, Італія), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред), Шак Мур (Нешвілл), Тім Рім (Фулгем, Англія), Антоні Робінсон (Фулгем, Англія), Джо Скаллі (Боруссія Менгенгладбах, Німеччина), ДеАндре Єдлін (Інтер Маямі), Вокер Циммерман (Нешвілл).

Півзахисники: Бренден Ааронсон (Лідс Юнайтед, Англія), Келлін Акоста (Лос-Анджелес), Тайлер Адамс (Лідс Юнайтед, Англія), Лука де ла Торре (Сельта, Іспанія), Вестон Маккенні (Ювентус, Італія), Юнус Муса (Валенсія, Іспанія), Крістіан Ролдан (Сіетл Саундерс, Австралія).

Нападники: Хесус Феррейра (Даллас), Джордан Морріс (Сіетл Саундерс, Австралія), Крістіан Пулішич (Челсі, Англія), Джио Рейна (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джош Сарджент (Норвіч Сіті, Англія), Тім Веа (Лілль, Англія), Хаджи Райт (Антальяспор, Туреччина).

Група

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  АнгліяАнглія 1 1 0 0 6-2 3
2  США США 1 0 1 0 1-1 1
3  Вельс Вельс 1 0 1 0 1-1 1
4  Іран Іран 1 0 0 1 2-6 0

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

Історія зустрічей

Команди між собою досі зіграли два офіційні матчі, обидва - на ЧС: 1950-го перемогли американці (1:1), а в 2010-му була зафіксована нічия (1:1). Натомість усі товариські матчі (їх було три) виграла збірна Англії.

Прогноз букмекерів

Фаворитом цього поєдинку є Англія. Коефіцієнт на їхню перемогу - 1,59, на виграш США - 6,10, на нічию - 4,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії - 3:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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